Italia-Francia, Semifinale Europei calcio Under19: le probabili formazioni. Scamacca out per squalifica, coppia d’attacco Pinamonti-Kean

La fase finale dell’Europeo di calcio Under 19 è entrata nella fase ad eliminazione diretta, con le due semifinali (Italia-Francia e Ucraina-Portogallo) e lo spareggio per andare al Mondiale Under 20 2019 (Inghilterra-Norvegia) che si disputeranno domani. La partita che ci interessa maggiormente è ovviamente la sfida tra gli azzurrini e i transalpini, i quali daranno vita ad un incontro che si preannuncia teso a causa della rivalità tra le due nazionali. L’Italia ha comunque già raggiunto l’obiettivo principale della spedizione, cioè la qualificazione al Mondiale Under 20, ma non deve allentare la presa e provare ad arrivare fino in fondo a questa rassegna continentale.

Il ct Paolo Nicolato dovrà fare i conti con le pesanti squalifiche di Matteo Gabbia e Gianluca Scamacca, i quali dovrebbero essere sostituiti rispettivamente dal capitano Filippo Melegoni e da Moise Kean, autore del gol qualificazione con la Norvegia. Confermatissimo in mezzo ai pali Alessandro Plizzari ed anche tutti i componenti della difesa a quattro che hanno giocato l’ultima partita. Il rombo di centrocampo sarà composto da Melegoni e Frattesi ai lati, con Tonali vertice basso e Zaniolo dietro alle punte che saranno Pinamonti e Kean.

Il tecnico dei francesi potrebbe riconfermare in toto l’undici di partenza che ha demolito l’Inghilterra per 5-0 nell’ultima giornata del gruppo B con una difesa a cinque composta da Sissoko, Dembele, Kamara, Sarr e Cozza davanti al portiere Diouf. Il centrocampo transalpino è molto fisico e tecnico, infatti l’ala sinistra Alioui è capocannoniere del torneo con 4 reti in 3 partite. L’ala destra dovrebbe essere Diaby mentre i due mediani Couisance e Soumarè cercheranno di servire con continuità l’unica punta della squadra Maolida.

PROBABILI FORMAZIONI

ITALIA (4-3-1-2): Plizzari; Bellanova, Zanandrea, Bettella, Tripaldelli; Frattesi, Tonali, Melegoni; Zaniolo; Kean, Pinamonti

FRANCIA (5-4-1): Diouf; Sissoko, Dembele, Kamara, Sarr, Cozza; Diaby, Soumarè, Cuisance, Alioui; Maolida

Foto: FIGC- Italia Under 19