Inghilterra-Svezia 2-0, Mondiali 2018: Alli-Maguire, show dei Maestri! Ritorno in semifinale, il sogno continua

L’Inghilterra vola in semifinale ai Mondiali 2018 di calcio: i Maestri hanno sconfitto la Svezia per 2-0 e sono così tornati tra le quattro grandi del Pianeta per la terza volta nella loro storia, dopo il trionfo casalingo nel 1966 e il quarto posto nel 1990. La Nazionale dei Tre Leoni si è imposta con grande autorevolezza sui Vichinghi, grande rivelazione del torneo che però non sono riusciti a proseguire la loro magia nella rassegna iridata. Ora gli inglesi se la dovranno vedere contro la vincente del quarto di finale tra Croazia e Russia in programma questa sera.

Southgate opta per un 3-1-4-2: Pickford tra i pali, difesa a tre con Walker, Stones, Maguire; Kane e Sterling davanti supportati da Young, Alli, Lingard, Trippier e Henderson. La Svezia si schiera con un solidissimo 4-4-2: Ekdal, Forsbers, Claesson e Larsson provano a servire Toivonen e Berg, in difesa l’uomo simbolo Granqvist con Lindelof, Augustinsson e Krafth, Olsen il portiere.

Dopo uno sterile possesso palla dei grandi favoriti della vigilia, l’Inghilterra passa in vantaggio al 30′: calcio d’angolo di Young e incornata perfetta di Harry Maguire. Sterling sugli scudi ma la Svezia ha un’occasione per il pareggio al 47′ con Pickford che si inventa un miracolo sul colpo di testa perfetto di Berg. Al 58′ arriva il raddoppio dei Maestri: cross di Lingard dopo un’azione prolungata e gran colpo di testa di Dele Alli. Gli scandinavi non demordono e infatti Pickford è chiamato a due miracoli: al 62′ show su Claesson, al 71′ magia su Berg nel cuore dell’area. L’Inghilterra scampa il pericolo, inizia ad amministrare e torna in semifinale: il sogno di riportare il titolo a casa è più vivo che mai.













Foto: marco iacobucci epp shutterstock