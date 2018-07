Inghilterra-Colombia 5-4 dcr, Mondiali 2018: Dier e Pickford spediscono gli uomini di Southgate ai quarti

L’Inghilterra vola ai quarti di finale grazie alla vittoria sulla Colombia ottenuta solo ai calci di rigore per 5-4 dopo l’1-1 dei tempi regolamentari e supplementari. L‘eroe inglese che realizza il rigore decisivo è Eric Dier, il quale sfata il tabù dei tiri dal dischetto per i Tre Leoni nelle competizioni internazionali. La squadra di Southgate sblocca la partita col rigore di Kane ma si fa raggiungere dai Cafeteros al 93′ con il gol di Mina sugli sviluppi di un calcio d’angolo, poi prova a vincere nei supplementari, ma non c’è una vera chance per evitare i rigori. Dal dischetto gli inglesi sono abbastanza freddi, con il solo errore di Henderson, mentre Pickford è eroico neutralizzando la conclusione di Bacca. L’errore di Uribe poi consegna a Dier il match point, un’occasione che il centrocampista del Tottenham non si lascia sfuggire.

La partita comincia subito su ritmi altissimi con entrambe le squadre che pressano a tutto campo e perciò c’è spazio per i contropiedi e per le verticalizzazioni improvvise, soprattutto della Colombia, pericolosa con la velocità e la qualità in campo aperto di Quintero e Cuadrado. Gli inglesi si fanno vedere in attacco con le palle inattive e al 15′ Kane ha la prima occasione del match sul cross di Trippier, ma la punta del Tottenham non riesce a colpire in maniera pulita a causa della marcatura stretta di Mina. I colombiani però non si spaventano e mettono sotto pressione gli avversari con la tecnica palla al piede dei propri giocatori offensivi, anche se non creano dei grandi pericoli per la porta di Pickford. Dopo il 30′ gli inglesi disinnescano le armi colombiane e si fanno vedere con più continuità in attacco con una punizione di Trippier dal limite che finisce sul fondo di pochi centimetri. La partita si innervosisce ed in particolare Cuadrado e Maguire si beccano a gioco fermo, al 40′ Barrios rischia tantissimo dando una testata (non con grande forza) a Henderson ma viene solo ammonito. La prima frazione si chiude con un tiro da fuori di Quintero che si spegne tra le braccia di Pickford.

L’equilibrio tra le squadre continua anche nella ripresa, con molti errori in impostazione che agevolano il compito delle difese. Al 54′ Carlos Sanchez commette un’ingenuità clamorosa stendendo Kane in area di rigore sugli sviluppi di un calcio d’angolo e provocando un calcio di rigore (come contro il Giappone) che il bomber inglese trasforma in modo impeccabile portando così i Tre Leoni in vantaggio. I Cafeteros accusano il contraccolpo psicologico e non riescono a reagire, perciò Pekerman prova a dare una scossa alla squadra inserendo Bacca al posto di Lerma. I colombiani si innervosiscono sfogando sull’arbitro le frustrazion e non riuscendo ad imbastire delle azioni manovrate che possano mettere in difficoltà la difesa inglese. Il gioco è frammentato a causa delle perdite di tempo degli inglesi ed i continui falli e battibecchi tra i giocatori in campo, la Colombia fa molta fatica e subisce spesso il gioco aereo e le ripartenze condotte da Sterling e Young. Nell’ultimo quarto d’ora Pekerman si gioca la carta Uribe (al posto di Carlos Sanchez) per dare imprevedibilità alla propria manovra offensiva, mentre Southgate sostituisce Alli per inserire Dier. All’81’ i colombiani hanno una grande chance dopo una banale palla persa di Walker che permette la ripartenza guidata da Bacca, il quale serve Cuadrado in modo preciso, ma l’esterno della Juventus spreca sparando alto sopra la traversa. L’ultimo cambio di Pekerman vede l’ingresso all’88’ di Muriel al posto di Quintero per dare ancora più peso al proprio attacco. L’Inghilterra si chiude sulla trequarti rinunciando a ripartire in campo aperto, ma i sudamericani si limitano a buttare la palla in area di rigore con dei lanci lunghi senza creare pericoli alla solida difesa inglese. Al 93′ Uribe ci prova con un siluro da 30 metri che viene neutralizzato da una grande parata di Pickford all’incrocio dei pali che manda la palla sul fondo, ma da calcio d’angolo la Colombia trova un insperato pareggio con il colpo di testa imperioso di Mina che viene quasi salvato da Trippier sulla linea, ma il pallone tocca la traversa interna ed entra in porta. I regolamentari si chiudono così sull’1-1.

Nei supplementari Falcao e compagni controllano la partita, gestendo i ritmi di gioco a piacimento e provando a pungere gli inglesi con delle verticalizzazioni improvvise per i tre attaccanti. L’Inghilterra regge bene alle giocate di Muriel ma non riesce più ad affacciarsi nell’area avversaria. I primi 15′ dell’extra time si chiudono con un colpo di testa di Falcao che finisce fuori di un metro. Durante il secondo tempo supplementare l’Inghilterra spinge sull’acceleratore per evitare lo spettro dei rigori ma il tiro in diagonale di Rose esce di un soffio e Lingard liscia una buona palla che poteva valere il 2-1. Gli ultimi minuti vedono l’assalto inglese alla porta di Ospina che però non si concretizza, Colombia-Inghilterra finisce 1-1 dopo 120 minuti.

Si va ai tiri dal dischetto, le stelle Falcao e Kane aprono la serie in modo impeccabile. Cuadrado e Rashford realizzano con due ottime conclusioni, Muriel spiazza Pickford e Ospina para il rigore di Henderson. Il vantaggio colombiano dura poco perchè Uribe colpisce la traversa piena, Trippier pareggia i conti e Bacca si fa parare il quinto rigore da Pickford. L’ultimo rigore decisivo spetta a Dier, il quale non trema e manda la nazionale inglese ai quarti di finale contro la Svezia.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Marco Iacobucci EPP/ Shutterstock.com