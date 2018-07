BPER Beach Volley Italia Tour 2018, San Benedetto. Marche magiche per Colzi/Lantignotti e Vanni/Montinaro al primo sigillo stagionale

Ancora un torneo delle prime volte a San Benedetto del Tronto dove, nella terza tappa del BPER Beach Volley Italia Tour 2018, Colzi/Lantignotti in campo femminile e Vanni/Montinaro in campo maschile conquistano il loro primo successo stagionale.

In campo maschile Francesco Vanni e Francesco Montinaro sbaragliano la concorrenza, molto qualificata, aggiudicandosi un torneo equilibrato e spettacolare battendo in finale 2-0 (32-30, 21-19) De Fabritiis/Michienzi, favoriti numero uno per la vittoria finale sulla sabbia marchigiana. Partita tiratissima con grandi emozioni soprattutto nel finale del primo set. Terzo gradino del podio per Magini/Storari che, nella finale di consolazione, hanno sconfitto 2-1 (21-19, 16-21, 15-12) Casali/Perini.

In campo femminile, dopo il secondo posto di Lido di Spina all’esordio, Michela Lantignotti e Alessandra Colzi rispettano le attese della vigilia e fanno valere la loro freschezza in finale sulle più esperte Saguatti/Fasano. La coppia romagnolo-toscana si è imposta nell’atto conclusivo 2-1 (21-16, 16-21, 15-12), mentre il terzo posto è andato a Meniconi/Galazzo che hanno sconfitto 2-0 (23-21, 21-1) Pisani/Puccini.

TORNEO FEMMINILE

Terzo turno perdenti: Mascitelli/Genovesi-Tagliapietra/Galbiati 2-0 (21-18, 21-15), Ripoli/Francesconi-Di Prima/Scanavino 1-2 (21-18, 18-21, 12-15), Armatura/Palombo-Di Nardo di Maio/Bordini 2-0 (21-10, 21-16), D’Addario/Brilli-Stroppa/Milanesi 0-2 (15-21, 15-21).

Quarto turno perdenti: Mascitelli/Genovesi-Pisani/Puccini 1-2 (21-17, 9-21, 11-15), Di Prima/Scanavino-Perroni/Mori 2-0 (21-0, 21-0), Stroppa/Milanesi- Franzoni/Batori 0-2 (11-21, 14-21), Armatura/Palombo-Cozzi/Foresti 0-2 (19-21, 15-21),

Semifinali vincenti: Lantignotti/Colzi-Saguatti/Fasano 0-2 (17-21, 19-21), Meniconi/Galazzo-Bandieri/Leonardi 2-1 (21-15, 18-21, 7-15)

Quinto turno perdenti: Pisani/Puccini-Di Prima/Scanavino 1-2 (21-12, 18-21, 15-12), Franzoni/Batori-Cozzi/Foresti 0-2 (12-21, 13-21)

Sesto turno perdenti: Pisani/Puccini-Bandieri/Leonardi 2-1 (21-9, 10-21, 16-14), Lantignotti/Colzi-Cozzi/Foresti 2-0 (21-16, 21-16)

Semifinali: Saguatti/Fasano-Pisani/Puccini 2-0 (21-16, 21-11), Lantignotti/Colzi-Meniconi/Galazzo 2-1 (15-21, 22-20, 15-13)

TORNEO MASCHILE

Semifinali vincenti: Ceccoli/Di Silvestre-Montinaro/Vanni 0-2 (15-21, 10-21), Magini/Storari-De Fabritiis/Michienzi 1-2 (21-15, 17-21, 10-15)

Quarto turno perdenti: Arienti/Benvenuti-Conti/Montanari 0-2 (17-21, 15-21), Casali/Perini-Giunta/Molari 0-2 (16-21, 16-21), Boesso/Gabriele-Margaritelli/Marta 0-2 (0-21, 0-21), Fallace/Gambarelli-Rossi/Morelli 1-2 (21-16, 18-21, 10-15)

Quinto turno perdenti: Margaritelli/Marta-Conti/Montanari 1-2 (14-21, 21-14, 14-16), Rossi/Morelli-Casali/Perini 0-2 (17-21, 18-21)

Sesto turno perdenti: Magini/Storari-Conti/Montanari 2-0 (21-16, 21-12), Casali/Perini-Ceccoli/Di Silvestre 2-1 (21-16, 23-25, 15-11)

Semifinali: Montinaro/Vanni-Magini/Storari 2-0 (21-15, 21-17), De Fabritiis/Michienzi-Casali/Perinio 2-0 (21-18, 21-18)