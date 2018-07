Hockey su pista, Europei 2018: l’Italia esordisce contro il Belgio, vietato fallire per dare linfa al sogno

Sarà il Belgio a tenere a battesimo l’avventura dell’Italia agli Europei 2018 di hockey su pista a La Coruna (Spagna). Gli azzurri esordiranno domani, domenica 15 luglio, alle ore 19.30 in una sfida che potrebbe già rivelarsi fondamentale per le sorti del gruppo B, in cui la Spagna proverà a lanciare il primo segnale sin da stasera nella partita inaugurale contro l’Inghilterra.

Il ct Massimo Mariotti si è affidato all’asse portante del Lodi, con capitan Domenico Illuzzi pronto a fare da chioccia ai giovani fuoriclasse Giulio Cocco e Alessandro Verona, che affiancheranno l’ormai veterano Andrea Malagoli. L’attacco sarà il punto di forza di una squadra che si avvale anche del carisma di Marco Pagnini, leader carismatico del Forte dei Marmi, e del senso del gol di Federico Ambrosio, straordinario protagonista nell’annata fantastica del Breganze.

Sul fronte opposto, però, ci sarà un avversario che dispone di esperienza da vendere, anche se ancora in attesa di un ricambio generazionale. Il 52enne Berthels e il 45enne Rilhas saranno i punti di riferimento di un gruppo che sembra disporre di qualità nettamente inferiori rispetto all’Italia, anche se gli esordi non sono mai scontati e le insidie sono dietro l’angolo.

Gli azzurri sono consapevoli di non poter fallire e andranno a caccia di una vittoria che vale già un’ipoteca sul passaggio del turno. Ma non basterà qualificarsi ai quarti per ritenere conclusa la missione nella fase a gironi, dato che un percorso agevole può rappresentare un’ambizione fondata per i ragazzi guidati da Mariotti, il cui primo obiettivo consiste nel piazzarsi tra le migliori 4 e strappare il pass per i Mondiali 2019. E in fondo, giunti nella fase clou del torneo, sarà anche lecito sognare. Ma l’Italia dovrà compiere un passo per volta iniziando a battere il Belgio per dare linfa ad un percorso che gli azzurri confidano di rendere trionfale.













Foto: FISR