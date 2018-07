Hockey su pista, Europei 2018: l’Italia con la pancia piena affronta l’Inghilterra, la vittoria vale il pass per i quarti

Vincere per conquistare in anticipo il pass per i quarti di finale. L’Italia torna in campo oggi, lunedì 16 luglio, a La Coruna (Spagna) nella seconda partita del gruppo B degli Europei 2018 di hockey su pista.

Dopo la scorpacciata di gol contro il Belgio, annichilito con un perentorio 24-0, gli azzurri guidati dal ct Massimo Mariotti affronteranno l’Inghilterra, avversario scomodo ma decisamente inferiore tecnicamente rispetto all’Italia, che non può certamente cullarsi sugli allori e dovrà andare a caccia di una vittoria che non solo garantirebbe la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta, ma anche la chance di giocarsi fino in fondo il primato nel girone con i padroni di casa spagnoli.

Alessandro Verona ha già dimostrato di disporre di talento e personalità per prendere in mano le redini di un gruppo giovane e ricco di qualità. Le 7 reti messe a referto contro il Belgio evidenziano la straordinaria fame di uno dei talenti più cristallini della competizione, che punta ad accrescere ulteriormente il suo bottino contro gli inglesi. Insieme a lui hanno brillato anche Giulio Cocco e Andrea Malagoli, che con Verona compongono il tridente d’attacco del Lodi campione d’Italia, mentre Davide Banini si è rivelato un difensore goleador con già 5 reti all’attivo.

Sul fronte opposto, però, Alexander Mount ha messo in imbarazzo la difesa spagnola con le sue giocate, mentre Owen Stewart, Josh Taylor e Michael Carter sono avversari da prendere con le molle, dotati di un discreto talento e di una buona personalità. Ma l’Italia non può certo permettersi passi falsi e dovrà imporre la legge del più forte contro l’Inghilterra, provando a rimpinguare ulteriormente la differenza reti complessiva per avere la chance di sfidare la Spagna con due risultati su tre a proprio favore nell’ottica del primato nel girone, utile per ottenere abbinamenti più agevoli nei quarti di finale.













