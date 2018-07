Hockey su pista, Europei 2018: la Spagna è troppo forte e vince 2-0, l’Italia chiude seconda il girone

L’Italia perde la prima partita degli Europei 2018 di hockey su pista contro la fortissima Spagna col punteggio di 2-0 e chiude il girone in seconda piazza. I padroni di casa iberici si sono dimostrati superiori alla nazionale tricolore per la maggiore solidità difensiva e per la capacità di sfruttare i tiri diretti concessi dagli avversari. Gli azzurri sfideranno domani ai quarti di finale l’abbordabile Andorra, la quale si è piazzata terza nel girone con Francia e Portogallo grazie alle vittorie su Svizzera e Austria.

La partita comincia subito a ritmi molto alti, con le due squadre che viaggiano a velocità altissime da una metà campo all’altra senza interruzioni per delle infrazioni. La prima vera grande occasione se la procura l’Italia con un tiro diretto ed un power play che non vengono concretizzati al meglio. Al 12′ si rende pericoloso Alessandro Verona con una conclusione potente che però si infrange sulla traversa, ma la Spagna risponde colpo su colpo con delle azioni offensive che impegnano Barozzi in diverse occasioni. Anche la Spagna si procura un tiro diretto con cartellino azzurro per Banini, ma prima Font si fa ipnotizzare da Barozzi e poi la difesa azzurra resiste strenuamente per due minuti in inferiorità numerica senza subire gol. La beffa arriva dopo un minuto dal ritorno di Banini in campo, infatti la Spagna si porta in vantaggio con una bella conclusione di Alabart al 20‘. L’Italia reagisce e si procura una chance clamorosa a causa del doppio cartellino azzurro a Raul Marin (il secondo per proteste) ma non riesce a segnare nè col tiro diretto nè con la doppia superiorità numerica negli ultimi 100 secondi del primo tempo. Ad inizio ripresa gli azzurri dispongono ancora di 20 secondi di cinque contro tre ma non riescono a sfondare il muro davanti alla porta di uno strepitoso Fernandez. I minuti passano e la selezione tricolore è consapevole di dover segnare due gol per vincere il girone perciò inizia a sbilanciarsi e a provarci in tutti i modi ma la difesa iberica è impenetrabile e Giulio Cocco commette un pesante nono fallo di squadra. La partita continua in equilibrio sino al decimo fallo italiano, che provoca il tiro diretto trasformato in modo impeccabile da Adroher, il quale chiude sostanzialmente i conti. Negli ultimi minuti l’Italia ci prova rischiando il tutto per tutto ma non si rende mai troppo pericolosa per spaventare concretamente il pubblico di casa. Il big match tra Italia e Spagna si chiude senza troppi sussulti nel finale, sul risultato di 2-0 per i padroni di casa.

Il prossimo appuntamento con la nazionale azzurra è fissato domani alle ore 17.30 per i quarti di finale contro Andorra.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: CERH – Cattini