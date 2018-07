Hockey su pista, Europei 2018: c’è l’Olanda sulla strada dell’Italia, azzurri a caccia della terza vittoria per spiccare il volo nel gruppo B

Una vittoria straripante contro il Belgio e un successo convincente ma meno roboante con l’Inghilterra. L’Italia si prepara per la sfida all’Olanda nella sua terza partita del gruppo B degli Europei 2018 di hockey su pista a La Coruna, in Spagna. Gli azzurri sono consapevoli di non poter fallire l’occasione per mettere pressione ai padroni di casa, che affronteranno la Germania, attualmente a punteggio pieno, in un match che potrebbe mutare le sorti del girone. E così contro gli olandesi il ct Massimo Mariotti punterà ancora sul gruppo che ha demolito il Belgio e ha gestito al meglio il confronto con l’Inghilterra, consapevole di disporre di svariate soluzioni soprattutto in attacco.

Alessandro Verona è attualmente il capocannoniere azzurro con 8 gol all’attivo, ma anche Davide Banini, difensore col vizio del gol, sta stupendo tutti a suon di giocate di altissimo spessore e reti di pregevole fattura. Marco Pagnini e Federico Ambrosio, inoltre, sono stati grandi protagonisti nel secondo match, mentre Andrea Malagoli è apparso in grande spolvero in entrambe le sfide e Giulio Cocco è stato un po’ in ombra contro l’Inghilterra dopo un esordio da fuoriclasse assoluto.

Sarà fondamentale per l’Italia non solo la vittoria, ma anche la differenza reti, ragion per cui gli azzurri non potranno risparmiarsi nel corso del match e dovranno puntare a scavare un solco quanto più ampio possibile tra sé e gli olandesi. Sul fronte opposto, però, i fratelli Boersma e capitan Bischoff rappresentano elementi di grande esperienza, in grado di impensierire la retroguardia italiana. Ma il divario tecnico fra le due squadre appare talmente ampio da non lasciare spazio a dubbi in merito a chi parte favorito in base ai pronostici della vigilia.

L’Italia, dunque, non può proprio concedersi cali di tensione per potersi preparare al meglio al rush finale del girone, quando sfiderà prima la Germania e poi la corazzata spagnola per cercare di agganciare un primo posto che vale oro in vista dei quarti di finale. Solo le prime quattro del torneo continentale, infatti, avranno accesso ai Mondiali 2019, ma gli azzurri puntano molto più in alto e sognano di tornare ad alzare la coppa al cielo.













Foto: FISR