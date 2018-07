Hockey su pista, Europei 2018: Barozzi para tutto, Illuzzi e Verona scatenati. L’Italia batte la Francia e conquista il terzo posto

L’Italia conquista uno splendido terzo posto agli Europei 2018 di hockey su pista a La Coruna, in Spagna. Gli azzurri hanno sconfitto 5-2 la Francia nella finale per il bronzo del torneo continentale, riscattando la sconfitta di ieri in semifinale contro il Portogallo e conquistando il terzo podio consecutivo agli Europei.

A fare la differenza per gli azzurri è stato uno strepitoso Leonardo Barozzi, autore di diverse parate fenomenali, che hanno messo la museruola ai fratelli Bruno, Carlo e Roberto Di Benedetto. Ma fondamentali sono state anche le doppiette di Domenico Illuzzi e Alessandro Verona, straordinari protagonisti di un match che si è sbloccato soltanto nella ripresa. La prima frazione, infatti, non ha concesso particolari spunti agli amanti dello spettacolo. E soltanto un penalty fallito in avvio da Roberto Di Benedetto ha regalato un sussulto in un primo tempo in cui l’Italia ha fatto fatica a carburare e ha dato segnali di risveglio soltanto con due conclusioni di Federico Ambrosio, respinte da Correia.

In avvio di ripresa, però, la Francia si è caricata di falli e ha concesso un rigore all’Italia, che Domenico Illuzzi si è incaricato di battere trasformandolo con un gran tiro all’incrocio dei pali. Il gol ha sbloccato gli azzurri, che a metà secondo tempo hanno raddoppiato con un tiro diretto di Alessandro Verona, che prima è andato a sbattere addosso a Correia e poi ha messo dentro la pallina sulla ribattuta. La Francia ha pagato dazio al nervosismo e Carlo Di Benedetto ha rimediato un cartellino blu, ma poco dopo Verona ha commesso il decimo fallo azzurro, concedendo un tiro diretto a Roberto Di Benedetto, ipnotizzato da uno strepitoso Barozzi. Sul fronte opposto, invece, Davide Banini non ha perdonato l’errore dei transalpini, realizzando il gol del 3-0 e chiudendo di fatto la pratica, mentre un minuto dopo ancora Illuzzi ha messo a referto la sua personale doppietta.

Sembrava fatta, ma l’Italia ha faticato più del previsto nelle battute conclusive del match, in cui Roberto Di Benedetto ha trasformato due calci di rigore e Barozzi ha dovuto impegnarsi oltremodo per evitare che gli avversari potessero acquisire ulteriore fiducia. A tempo quasi scaduto, però, Illuzzi in contropiede ha servito un assist al bacio a Verona, che ha appoggiato in rete la palla del 5-2, suggellando una vittoria che vale il podio. Per l’Italia, pertanto, si chiude un’edizione molto positiva degli Europei, un torneo che ha consolidato la forza di un movimento che continua a far parte a pieno titolo dell’élite mondiale della disciplina.













mauro.deriso@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: FISR