Hockey su pista, Europei 2018: azzurri scatenati, vittoria bis con l’Inghilterra! Doppiette per Banini, Malagoli e Pagnini

Seconda vittoria e qualificazione in cassaforte per l’Italia agli Europei 2018 di hockey su pista, in corso a La Coruna (Spagna). Gli azzurri hanno sconfitto 9-4 l’Inghilterra al termine di un match complesso contro un avversario scorbutico, che ha costretto i ragazzi guidati dal ct Massimo Mariotti a ricorrere costantemente al gioco falloso per spezzare i ritmi e porre un freno al contropiede degli inglesi.

Ma la compattezza del gruppo italiano ha fatto nuovamente la differenza, grazie soprattutto alle giocate dei suoi attaccanti, in primis Pagnini e Malagoli, autori di gol pesantissimi anche nell’ottica della differenza reti per contendere il primato nel girone alla Spagna. Cocco ha aperto le danze in avvio di gara, ma Stewart ha subito rintuzzato il primo tentativo di allungo dell’Italia.

Ambrosio, però, poco dopo ha raccolto uno splendido assist di Verona, infilando Oakes con un preciso rasoterra e riportando avanti gli azzurri. L’Inghilterra ha accusato il colpo e a metà primo tempo Banini, difensore goleador, e poi Verona, capocannoniere azzurro, hanno piazzato l’allungo decisivo, portando l’Italia sul 4-1.

Col passare dei minuti, poi, l’Italia ha finito per dilagare, trovando in Pagnini un grande protagonista con la rete del 5-1, al termine di una splendida azione corale. Gli azzurri hanno avuto persino l’occasione per salire a quota 6, ma Ambrosio ha fallito un penalty e poco dopo Taylor ha riportato sotto l’Inghilterra, consentendole di chiudere la prima frazione con appena 3 lunghezze di distanza. La ripresa si è aperta con una lunga fase di impasse, sbloccata soltanto dopo 9 minuti da un tiro libero di Banini, autore di una doppietta ed emulato poco dopo da Pagnini.

Con la vittoria ormai in cassaforte, l’Italia si è rilassata, trovando prima il gol con Malagoli e poi incassando le reti in rapida successione di Carter e Tucker, che hanno ridotto il margine tra le due squadre. Malagoli, però, a tempo quasi scaduto ha infilato nuovamente Oakes, fissando il punteggio sul definitivo 9-4. Per l’Italia il pass per i quarti di finale è ormai blindato. E domani, martedì 17 luglio, l’Olanda attende gli azzurri alle ore 22.00 per un match decisivo per tenere il passo della Spagna e ambire al primo posto nel girone.













Foto: FISR