Hockey prato: l’Italia si impone in amichevole sull’Irlanda per 3-2

Italia show anche in Irlanda. La nazionale femminile di hockey su prato, impegnata nell’ennesimo raduno di preparazione ai Mondiali, in quel di Dublino, hanno battuto le padrone di casa in una versione development per 3-2. Super azzurre nei primi due quarti: sblocca il risultato Socino, poi nella seconda frazione a segno Singh e Mirabella. Le verdi accorciano le distanze ma non basta. Martedì si replica, avversario il Cile. Questa la formazione titolare delle azzurre: Cusimano, Pessina, Tiddi, Wybieralska; Traverso, Mirabella, Singh, Casale; Garraffo, Ruggieri, Braconi













