Hockey prato femminile, Mondiali 2018: Italia-Olanda, le azzurre vogliono continuare a stupire

Prosegue sull’onda dell’entusiasmo il Mondiale di hockey su prato per la nazionale italiana al femminile. Dopo il mostruoso 3-0 alla Cina e lo spettacolare ed emozionante 1-0 allo scadere con la Corea del Sud, Tiddi e compagne completano il girone preliminare domani alle ore 14 italiane: allo stadio Lee Valley Hockey and Tennis Centre di Londra le azzurre se la vedranno con le campionesse del mondo in carica dell’Olanda.

Match davvero fuori portata, anche per un’Italia che sta sconvolgendo tutti i pronostici di bookmakers e addetti ai lavori (da notare come la stampa estera stia esaltando tutti i successi delle azzurre). La doppia impresa contro le compagini asiatiche ha portato le azzurre in una posizione di classifica davvero insperata alla vigilia: con sei punti le ragazze di Roberto Carta sono al comando del raggruppamento, proprio alla pari dell’Olanda (nettamente superiore per differenza reti), dunque quest’ultimo turno varrà come spareggio per l’accesso diretto ai quarti di finale.

Più che un sogno, una vittoria delle azzurre con le Orange sarebbe pura utopia: nello sport però può accadere di tutto e difficilmente, neanche i più speranzosi, si sarebbero aspettati questa situazione di classifica per l’Italia a 42 anni dall’ultima partecipazione alla manifestazione iridata. La qualità della rosa dell’Olanda è davvero superiore a tutte le nazionali al mondo: le numero uno del ranking hanno segnato sette gol sia alla Corea che alla Cina e puntano dritte a confermare il titolo iridato, per riscattare la cocente delusione olimpica patita a Rio, dove sono state sconfitte in finale dalla Gran Bretagna. Per l’Italia l’obiettivo, visto che la seconda piazza nel girone è già ufficiale, può essere quello di giocare a mente libera e provare a limitare i danni soprattutto in fase difensiva: uscire fuori da questo match con un passivo non esagerato potrebbe dare una spinta in più verso le sfide ad eliminazione diretta.













