Beach volley, Viktoria Orsi Toth: “Ho pensato a lungo di mollare tutto, ora sono cambiata. L’obbiettivo è Tokyo 2020”

Dopo due anni di stop per doping, Viktoria Orsi Toth è tornata in azione questa settimana nel World Tour di beach volley ad Agadir. L’azzurra era stata fermata per la positività al Clostebol Metabolita al seguito di un controllo fuori competizione poco prima delle Olimpiadi di Rio 2016. Orsi Toth ha sempre negato con forza le accuse, ma ora è il momento di lasciarsi alle spalle questa vicenda e ripartire con Marta Menegatti, per riformare una coppia fondamentale per il beach volley azzurro.

In un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport Orsi Toth racconta le emozioni con cui è tornata in campo: “In un certo senso ci sono tornata due mesi fa, quando ho ripreso ad allenarmi. Fino a quel momento non avevo messo piede sulla sabbia, se non per una passeggiata. L’ondata di emozioni è arrivata allora. Ora cerco di viverla col sorriso, con serenità, senza troppe ansie”.

Un periodo difficile per Orsi Toth, in cui ha pensato anche al ritiro: “Ho pensato a lungo di mollare tutto. Avevo messo troppe energie, tempo, dedizione, sogni, speranze, amore nel beach e mi aveva fatto troppo male. Incolpavo lo sport di quel dolore che non avrei mai più voluto provare. Pian piano ho cercato di rimettere insieme i pezzi di me stessa e più ci riuscivo, più mi mancava giocare”.

Ora però è tempo di guardare avanti con l’obiettivo di Tokyo 2020: “So che l’obiettivo finale è quello, ma non sono pronta a parlarne. Io e Marta siamo cambiate tanto come persone e questo non può passare in secondo piano. Avrei bisogno di un metro di paragone in campo, che le prossime 2-3 settimane mi daranno. Il beach poi è cambiato. Uno sport più evoluto: si è alzato il livello di gioco e si sono formate tante nuove squadre, tutte molto competitive”.













alessandro.farina@oasport.it

Twitter: @Alefarina18

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter