Hockey prato femminile, Mondiali 2018: il tabellone dell’Italia. Occasione della vita per le azzurre, India e Irlanda sono dello stesso livello

È successo qualcosa di impronosticabile. L’obiettivo della nazionale italiana di hockey su prato femminile, come ripetuto a più riprese da Roberto Carta alla vigilia del Mondiale di Londra, doveva essere quello di vincere una partita per approdare così al turno successivo. Le azzurre invece non solo sono volate agli ottavi, ma hanno battuto sia Cina che Corea del Sud, conquistando la seconda piazza nella Pool A (alle spalle della travolgente Olanda) e un tabellone tutt’altro che negativo. Anche i risultati negli altri raggruppamenti infatti hanno delineato degli accoppiamenti piuttosto favorevoli per Tiddi e compagne.

Le azzurre, numero 17 del ranking mondiale, partono ovviamente sfavorite con qualunque avversario, ma vista la qualità della rosa e le prestazioni arrivate in queste prime uscite hanno davvero la possibilità di giocarsela con tutte (Olanda e forse Inghilterra escluse). Nella fase a scontri diretti le azzurre se la vedranno con l’India, terza nel girone B: una sfida già vista negli ultimi anni, con le azzurre che hanno versato lacrime amare con una sconfitta agli shootout nel 2015 che è valsa l’esclusione dai Giochi Olimpici di Rio.

Il livello della compagine asiatica, come detto da Roberto Carta alla FIH, è alto, sia a livello individuale che di squadra: ottime triangolazioni, difesa rocciosa che subisce poche reti i punti di forza. La miglior performance di questa manifestazione iridata per la squadra numero 10 al mondo è arrivata all’esordio, con un pareggio con le padrone di casa dell’Inghilterra.

Andando a dare uno sguardo più avanti, potrebbe venir fuori un altro accoppiamento non scontato: ai quarti, come prima della Pool B, c’è l’Irlanda, che a sorpresa ha battuto l’Inghilterra. Le verdi sono numero 16 del ranking, una sola posizione avanti all’Italia: ne verrebbe fuori uno scontro alla pari che potrebbe addirittura far sognare…













gianluca.bruno@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: FB FIH