Hockey prato femminile, Mondiali 2018: bestia nera India, si infrange il sogno azzurro. Italia mai in partita

L’obiettivo minimo degli ottavi di finale (andando anche oltre, con la seconda piazza del girone e le due vittorie con Cina e Corea del Sud) è stato raggiunto, ma visto lo stato di forma e l’entusiasmo era lecito aspettarsi qualcosa in più. La nazionale italiana di hockey su prato viene eliminata ai Mondiali di Londra dalla bestia nera India: le asiatiche, vero e proprio tabù per le azzurre negli scontri diretti, si impongono questa volta con un inappellabile 3-0, frutto di un match dominato in lungo e in largo. Per le ragazze di Roberto Carta resta l’emozione delle grandi prestazioni in questa Coppa del Mondo e un po’ di stanchezza e tensione che si sono fatte sentire proprio nel momento decisivo.

Primo quarto da dimenticare per le azzurre che non riescono mai a giocare un’azione offensiva e subiscono molto le triangolazioni indiane. Dopo 10′ le asiatiche riescono ad andare a segno: c’è un corto, non trasformato, ma sul lungo successivo dormita generale della difesa tricolore e Lalremsiami riesce ad andare a segno a tu per tu con Chirico. Le azzurre non riescono a reagire, neanche nel secondo quarto: solita trama a ritmi lenti dell’India che però non lascia nessuno spazio sulla metà campo. Tiddi e compagne fanno tantissima fatica e praticamente per la prima metà di gara non vanno mai al tiro. Nel terzo quarto va definitivamente a spegnersi il sogno tricolore: proprio allo scadere l’India trova il raddoppio al termine di un’azione confusionaria che porta la firma di conclusiva di Goyal. Ci provano con la forza della disperazione le italiane, che trovano un corner corto proprio ad inizio quarto tempo: Wybieralska viene fermata però bene dall’estremo difensore indiano. Al 55′ c’è spazio anche per la gioia personale su corner corto di Katariya, che timbra il definitivo 3-0.













gianluca.bruno@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: FB FIH