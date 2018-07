Hockey pista, Europei 2018: Italia-Spagna. Orario d’inizio e come vederla in tv

Il primo posto passa da qui. L’Italia si gioca la vetta del gruppo B contro i padroni di casa della Spagna nell’ultimo match della fase a gironi degli Europei 2018 di hockey su pista a La Coruna. Gli azzurri sono consapevoli di disporre di talento a sufficienza per competere con qualsiasi avversario, ma un’eventuale vittoria contro la corazzata iberica sarebbe un’iniezione di fiducia importante in prospettiva futura, dato che la Spagna si presentava ai nastri di partenza come favorita indiscussa del torneo continentale. Col pass già in cassaforte per i quarti, i ragazzi guidati dal ct Mariotti proveranno a completare il percorso netto e a battere anche la Spagna per ottenere un abbinamento agevole nella fase ad eliminazione diretta e guadagnarsi la qualificazione ai Mondiali 2019, a cui accederanno le prime 4 del torneo.

Ci sono tutti gli ingredienti, dunque, per una sfida sensazionale, in cui Alessandro Verona, Giulio Cocco e Andrea Malagoli proveranno a trafiggere l’arcigna difesa spagnola, coadiuvati da Davide Banini, Federico Ambrosio e Marco Pagnini, protagonisti finora dell’ottimo percorso degli azzurri nelle precedenti sfide. Gli iberici, dal canto loro, punteranno sull’esperienza di capitan Bargallo e sul talento di Raul Marin e Adroher per vendicare la sconfitta di due anni fa in semifinale e lanciare un segnale chiaro alla concorrenza. La Spagna, d’altra parte, ha vinto ben 7 Europei di fila tra il 2000 e il 2012 e, dopo due stop consecutivi, puntano a tornare ancora sul tetto del Vecchio Continente.

Il calcio d’inizio del match sarà alle ore 20.00. La partita non sarà trasmessa in tv ma sarà visibile in diretta streaming su Cerh TV e Mediasportchannel. Sarà possibile seguire il match anche attraverso la diretta live testuale di OA Sport.

PROGRAMMA E ORARIO

Giovedì 19 luglio – Europei 2018

Pazo dos Deportes de Riazor, ore 20.00: Italia-Spagna (diretta streaming su Cerh TV e Mediasportchannel)













Foto: FISR