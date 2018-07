Hockey pista, Europei 2018: Italia-Belgio. Programma, orario e tv

Esordio soft per l’Italia, impegnata negli Europei 2018 di hockey su pista, che avranno luogo a La Coruna (Spagna) tra sabato 14 e domenica 22 luglio. Gli azzurri guidati dal ct Massimo Mariotti dovranno vedersela col Belgio, una squadra imbottita di veterani, in cui spiccano l’esperienza del 52enne Berthels e del 45enne Rilhas, che faranno da chiocce ad un plotone di giovani e meno giovani la cui compattezza sarà tutta da verificare.

L’Italia, dal canto suo, è consapevole di poter disporre di un organico di assoluto rilievo, in cui spiccano il talento di Verona e Cocco, il senso del gol del bomber Ambrosio e il carisma di Pagnini e Illuzzi, leader carismatici rispettivamente del Forte dei Marmi e del Lodi. Sarà fondamentale per gli azzurri partire bene per non perdere terreno nel gruppo B, che include sei squadre per quattro posti che parteciperanno ai turni ad eliminazione diretta, e assicurarsi di fatto la qualificazione ai quarti di finale. Ma il Belgio resta un avversario da prendere con le pinze e l’Italia dovrà sudare le classiche sette camicie per non pagare dazio all’esordio e ritrovarsi spiazzata in una fase già delicatissima del torneo.

Il calcio d’inizio del match sarà alle ore 19.30. La partita non sarà trasmessa in tv ma sarà visibile in diretta streaming su Cerh TV e Mediasportchannel. Sarà possibile seguire il match anche attraverso la diretta live testuale di OA Sport.

PROGRAMMA E ORARIO

Domenica 15 luglio – Europei 2018

Pazo dos Deportes de Riazor, ore 19.30: Italia-Belgio (diretta streaming su Cerh TV e Mediasportchannel)













Foto: FISR