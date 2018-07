Francia-Croazia, Finale Mondiali 2018: a che ora e su che canale vederla in tv? Il programma completo

Francia-Croazia sarà la Finale dei Mondiali 2018: l’atto conclusivo della rassegna iridata si giocherà domenica 15 luglio (ore 17.00) allo Stadio Luzhniki di Mosca. La capitale russa ospiterà il match che assegnerà il trofeo più ambito e prestigioso, due Nazioni intere si riuniranno per sostenere i propri beniamini nella corsa verso la gloria. Si preannuncia una partita avvincente e appassionante, ricca di colpi di scena e di grande pathos in cui può succedere davvero di tutto: la tensione regnerà sovrana ma le emozioni non mancheranno.

La Francia giocherà la Finale dei Mondiali per la terza volta nella storia. I Galletti alzarono al cielo la Coppa in casa nel 1998 sconfiggendo il Brasile mentre persero nel 2006 contro l’Italia. Didier Deschamps insegue un record: vincere il titolo iridato da giocatore e da allenatore. I transalpini si faranno trascinare dai gol di Mbappé, dalla fantasia di Pogba, dalla solidità di Giroud, dall’estro di Griezmann e da una buona difesa che, a parte i tre gol concessi all’Argentina agli ottavi di finale, non ha poi concesso nulla a Uruguay e Belgio.

La Croazia disputerà la Finale per la prima volta nella sua storia e proverà a chiudere il cerchio e a completare il sogno. I balcanici hanno l’occasione della vita e non vorranno fallire: a guidare i biancorossi saranno soprattutto la fantasia di Modric, l’esplosività di Perisic e la concretezza di Mandzukic, uomini di Inter e Juventus che vogliono regalare una gioia al proprio popolo.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario di Francia-Croazia, Finale dei Mondiali 2018 di calcio. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Canale 5, in diretta streaming sul sito di Mediaset e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

DOMENICA 15 LUGLIO:

17.00 Francia vs Croazia

FRANCIA-CROAZIA: COME VEDERE LA FINALE DEI MONDIALI 2018 IN DIRETTA TV E STREAMING

La Finale dei Mondiali 2018 di calcio sarà trasmessa in diretta tv, gratis e in chiaro, su Canale 5.

La partita sarà visibile anche in diretta tv su Mediaset Extra (canale 34 del ddt) con il commento della Gialappa’s Band.

Prevista la diretta streaming sul sito di Mediaset.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: Osipov / Shutterstock.com