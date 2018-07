Golf, PGA Tour 2018: Michael Kim vola via nel JohnDeere Classic! Francesco Molinari scivola fuori dalla top ten

Un rush finale da favola ha proiettato in orbita Michael Kim nel John Deere Classic, torneo incluso nel circuito del PGA Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 71 del TPC Deere Run di Silvis, nell’Illinois.

Lo statunitense ha piazzato 4 birdie nelle ultime 4 buche, chiudendo il round in 64 colpi e rinvigorendo la sua fuga, al punto che attualmente si trova a quota -22, con 5 lunghezze di vantaggio sul connazionale Bronson Burgoon, anch’egli splendido con 3 birdie tra la 16 e la 18 e con 17 colpi totali sotto il par.

Sul terzo gradino del podio c’è l’australiano Matt Jones, che ha recuperato tre posizioni, ritrovandosi ad un sol colpo da Burgoon ed entrando a pieno titolo nella contesa per la vittoria, mentre lo statunitense Harold Varner III è quarto a quota -15 e fa da spartiacque tra i primi e il gruppetto composto dal connazionale Sam Ryder e dall’argentino Andres Romero, attualmente in quinta posizione con 14 colpi sotto il par.

A chiudere la top ten ci pensa un folto plotone composto da 5 atleti, ossia il canadese David Hearn e gli statunitensi Joel Dahmen, Denny McCarthy, Robert Garrigus e Johnson Wagner, tutti a pari merito a quota -13.

E’ scivolato indietro, invece, l’italiano Francesco Molinari, uscito dalla top ten con un giro in 70 colpi, macchiato da un double bogey alla 9 e da un bogey all’ultima buca che lo hanno costretto ad arretrare fino al 12° posto a quota -12 e ad abbandonare quasi del tutto le velleità di vittoria.

Molinari, in ogni caso, ha mostrato finora una splendida condizione fisica e mentale, il miglior biglietto da visita per essere protagonista nel prossimo weekend, quando andrà in scena il British Open, il terzo Major stagionale.













mauro.deriso@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto di Pier Colombo