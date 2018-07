Golf, PGA Tour 2018: Kelly Craft balza in testa nel A Military Tribute at The Greenbrier

Il PGA Tour entra nel vivo della sua settimana con l’A Military Tribute at The Greenbrier 2018 (montepremi 7,3 milioni di dollari) avviato verso le fasi finali. Sul percorso par 70 del The Greenbrier Old White TPC di White Sulphur Springs (West Virginia, Stati Uniti) è Kelly Kraft a dirigere la leaderboard. L’americano guida con lo score di -13 (127 colpi), uno meglio dell’indiano Anirban Lahiri, migliore di giornata con un super -9, e dell’ex leader Webb Simpson.

-11 e quarta posizione per lo statunitense Jason Kokrak, che precede di un colpo il connazionale Harold Varner III ed il sudcoreano Whoo Kim. Settima piazza per l’americano Sam Saunders, chiudono infine la top ten con il punteggio di -8 il cileno Joaquim Niemann, il sudcoreano Kevin Na, ed i padroni di casa Xander Shauffele, Ollie Schniederjans, Tyler Duncan, Austin Cook, Billy Hurley III e Joel Dahmen.

Classifica davvero molto corta, con 16 golfisti racchiusi in appena 6 colpi. Nella serata italiana spazio al terzo round che potrà scremare la rosa dei pretendenti al successo.

Foto – Jason Kokrak – Official Twitter PGA Tour

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su twitter