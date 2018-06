Golf, PGA Tour 2018: Francesco Molinari è in testa al Quicken Loans National a un giro dal termine!

Francesco Molinari è a un giro dal suo primo titolo sul PGA Tour. Il torinese è in testa al Quicken Loans National a diciotto buche dal termine. Anche nel round del sabato Chicco ha confermato le ottime impressioni lasciate dall’avvio di torneo, replicando il 65 del secondo giro, frutto di sei birdie, due dei quali nelle ultime due buche. Peccato solo per un bogey alla 8, soltanto il secondo colpo perso nelle 54 buche giocate fin qui a Potomac, ulteriore conferma della straordinaria solidità raggiunta da Francesco.

Molinari guida quindi la classifica con lo score di -13, condiviso con il messicano Abraham Ancer, vero mattatore nel terzo giro, in cui ha messo a segno otto birdie, senza alcuna sbavatura. Molinari e Ancer potranno quindi giocarsi il titolo oggi, giocando nell’ultimo match, ma non saranno gli unici contendenti per il trono. In terza posizione, staccati di due colpi, ci sono Zac Blair e Ryan Armour, seguiti da Andrew Landry a -10. A -9 c’è Kevin Streelman, poi un colpo più indietro ci sono Troy Merritt, Beau Hossler e C.T. Pan.

Nel gruppetto in decima posizione, invece, c’è anche Tiger Woods. La Tigre ha dato spettacolo a Potomac, soprattutto nelle prime nove, chiuse con un filotto di cinque birdie in sei buche. Poi, però, sono arrivati gli errori, sotto forma di bogey, quattro in totale, due dei quali nel finale. Woods è a -7 e nell’ultima giornata potrà giocarsi un piazzamento importante.













Foto: Valerio Origo