Bocce, Giochi del Mediterraneo 2018: Nanni e petanque doppio d’argento, bronzo per Mania e Venturini

Non arrivano medaglie d’oro per l’Italia delle bocce nell’ultima giornata di gare ai Giochi del Mediterraneo 2018, competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. I due atti conclusivi per il titolo, infatti, non ci hanno purtroppo sorriso: Alfonso Nanni si è dovuto accontentare dell’argento nella raffa dopo aver perso contro il sanmarinese Enrico Dall’Olmo (12-2), stesso discorso per il doppio della petanque che si è arreso al cospetto della Francia per 12-9.

Simone Mania ha conquistato il bronzo nel volo tiro di precisione. L’azzurro, dopo aver perso la semifinale contro lo sloveno Jure Kozjek (31-13), è riuscito a sconfiggere l’algerino Abdelkrim Makhloufi. Nella stessa specialità, al femminile, arriva il bronzo di Caterina Venturini che ha surclassato la tunisina Yosra Mhamdi per 25-14 dopo aver perso di misura la semifinale contro la francese Sesilia Mailehako.