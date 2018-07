Golf, il ranking mondiale aggiornato (23 luglio). Francesco Molinari nella storia: è sesto!

Francesco Molinari è sempre di più nella storia del nostro golf. Chicco è diventato il primo italiano a vincere un Major, trionfando nell’Open Championship disputato a Carnoustie. Un successo strepitoso, frutto di quattro giorni vissuti in grande conduzione. Il giocatore torinese ha accelerato nel terzo giro e nell’ultima giornata ha controllato il suo gioco e piazzato la zampata nel momento giusto.

La vittoria della Claret Jug ha consentito a Molinari di balzare dalla 15esima fino alla sesta posizione mondiale, suo best ranking. In testa c’è sempre l’americano Dustin Johnson, davanti all’inglese Justin Rose, che ha scavalcato in seconda piazza lo statunitense Justin Thomas. Quarto è Brooks Koepka, campione dello US Open, poi lo spagnolo Jon Rahm e sesto, come detto, Molinari, davanti a fenomeni del calibro di Rory McIlroy e Jordan Spieth. La vittoria di ieri è la conferma definitiva: Francesco Molinari è con pieno merito nell’elite del golf mondiale.

Il ranking mondiale di golf

1. Dustin Johnson USA 9.45 2. Justin Rose ENG 8.87 3. Justin Thomas USA 8.31 4. Brooks Koepka USA 7.83 5. Jon Rahm ESP 7.37 6. Francesco Molinari ITA 7.34 7. Rory McIlroy NIR 7.29 8. Jordan Spieth USA 7.28 9. Rickie Fowler USA 6.73 10. Jason Day AUS 6.35 11. Tommy Fleetwood ENG 5.99 12. Alex Noren SWE 5.53 13. Patrick Reed USA 5.48 14. Bubba Watson USA 5.40 15. Paul Casey ENG 5.35 16. Hideki Matsuyama JPN 4.92 17. Henrik Stenson SWE 4.76 18. Xander Schauffele USA 4.54 19. Marc Leishman AUS 4.54 20. Sergio Garcia ESP 4.34













Foto: Valerio Origo