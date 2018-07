Tennis, Ranking ATP (2 luglio): nessuna variazione nella top10, Fabio Fognini n.1 italiano, Cecchinato guadagna posizioni

Siamo a poche ore dall’inizio del terzo Slam della stagione, ovvero Wimbledon, e non ci sono cambiamenti al vertice del ranking ATP nella settimana che ha preceduto i Championships. In vetta c’è sempre lo spagnolo Rafael Nadal, tornato sul trono due settimane fa (la 179esima complessiva), dopo l’inattesa sconfitta dello svizzero Roger Federer nella finale di Halle (Germania) contro il croato Borna Coric. L’elvetico è in seconda piazza ad appena 50 punti dal suo amico/rivale.

CLASSIFICA ATP – TOP TEN

1 Nadal, Rafael (ESP) 0 8.770 punti

2 Federer, Roger (SUI) 0 8.720

3 Zverev, Alexander (GER) 0 5.755

4 Del Potro, Juan Martin (ARG) 0 5.080

5 Cilic, Marin (CRO) 0 5.060

6 Dimitrov, Grigor (BUL) 0 4.780

7 Thiem, Dominic (AUT) 0 3.835

8 Anderson, Kevin (RSA) 0 3.635

9 Goffin, David (BEL) 0 3.110

10 Isner, John (USA) 0 3.045

Fabio Fognini si conferma il n.1 d’Italia. Il ligure è stabilmente al numero 16. Alle sue spalle, grazie alla semifinale raggiunta sull’erba di Eastbourne, guadagna due posizioni Marco Cecchinato, numero 29, mentre Andreas Seppi scende al numero 50. Un passo indietro anche per Matteo Berrettini, numero 81. Nessuna variazione, invece, per Paolo Lorenzi, quinto italiano nei top100, numero 86. Da segnalare, inoltre, il best ranking di Gianluigi Quinzi che per la prima volta in carriera entra nel club dei “migliori 200“.

CLASSIFICA ATP – ITALIANI TOP 15

16 Fognini, Fabio (ITA) 0 2.030 punti

29 Cecchinato, Marco (ITA +2 1.514

50 Seppi, Andreas (ITA) -7 9960

81 Berrettini, Matteo (ITA) -1 717

86 Lorenzi, Paolo (ITA) 0 668

121 Sonego, Lorenzo (ITA) +1 455

133 Fabbiano, Thomas (ITA) -12 424

137 Travaglia, Stefano (ITA) +1 409

154 Bolelli, Simone (ITA) -1 370

176 Donati, Matteo (ITA) +2 325

186 Vanni, Luca (ITA) +3 305

191 Caruso, Salvatore (ITA) +4 299

199 Giannessi, Alessandro (ITA) +2 292

200 Quinzi, Gianluigi (ITA) +6 291

229 Arnaboldi, Andrea (ITA) +12 252













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Alessio Marini