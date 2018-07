Golf, European Tour 2018: Richard McEvoy e Bryson DeChambeau al comando del Porsche European Open, Renato Paratore nella top ten

C’è una coppia al comando del Porsche European Open 2018, torneo incluso nel circuito dell’European Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 72 del Green Eagle Golf Courses di Amburgo, in Germania.

L’inglese Richard McEvoy è volato in testa alla classifica generale in compagnia dello statunitense Bryson DeChambeau ad un giro dal termine ed ora entrambi guidano la leaderboard a quota -12, con una lunghezza di vantaggio sull’austriaco Matthias Schwab e sullo statunitense Patrick Reed, vincitore dell’Augusta Masters 2018, pronti a soffiare il primato a McEvoy in un ultimo round che si preannuncia incandescente.

La quinta piazza attualmente spetta all’inglese Paul Casey, da solo in quinta posizione a quota -9. Il terzo giro del torneo è stato contrassegnato da una lunga interruzione causata dal maltempo, che ha imposto la sospensione della gara per circa tre ore, compromettendo anche la qualità delle prestazioni dei migliori, tutti con punteggi relativamente alti.

Ma a domare in maniera pregevole il course di Amburgo ci ha pensato l’azzurro Renato Paratore, che ha completato la tornata in 70 colpi (-2) con 4 birdie e 2 bogey ed è salito al sesto posto a quota -8 in compagnia dello scozzese David Drysdale, dell’australiano Scott Hend e del francese Romain Wattel.

Il fuoriclasse romano si giocherà la vittoria domani nell’ultima decisiva tornata, mentre Luca Cianchetti è incappato in una giornata storta e ha completato il round in 76 colpi, scivolando al 75° posto in classifica a quota +4.













