Arrampicata sportiva, Coppa del Mondo 2018: Stefano Ghisolfi secondo ad Arco di Trento! Che spettacolo in Italia

Spettacolo ad Arco di Trento dove è sbarcata la Coppa del Mondo 2018 di arrampicata sportiva, disciplina che farà il proprio debutto alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Nella meravigliosa località dolomitica sono andate in scena le gare di lead e speed con l‘Italia protagonista grazie al solito Stefano Ghisolfi che sta attraversando un momento di forma davvero strepitoso.

Il piemontese, dopo la vittoria di Chamonix e i due piazzamenti a ridosso del podio tra Villars e Briançon, ha conquistato un fantastico secondo posto davanti al proprio pubblico. Il 25enne si è fermato a 41+, arrendendosi soltanto al cospetto dell’austriaco Jakob Schubert (44+): il ragazzo di Innsbruck conquista la seconda vittoria stagionale dopo quella ottenuta a Villars e allunga in classifica generale: ora ha 49 punti di vantaggio nei confronti del nostro Ghisolfi. Terzo posto di giornata per lo sloveno Domen Skofic (41) che ha battuto il ceco Adam Ondra, fenomeno tornato in gara dopo una lunga assenza. Soltanto nono il Campione d’Europa Romain Desgranges, Marcello Bombardi 21esimo e Francesco Vettorata 22esimo.

SPEED (MASCHILE) – Seconda vittoria consecutiva per l’ucraino Danyil Boldyrev dopo l’affermazione di Chamonix. L’ucraino ha sconfitto in finale il russo Aleksandr Shilov (5.58 contro 5.70). Terzo posto per l’iraniano Reza Alipourshena che ha sconfitto il russo Dmitrii Timofeev, sempre leader della classifica generale. Ben tre italiani agli ottavi di finale ma nessuno ha superato il turno: Leonardo Gontero 12esimo, Ludovico Fossali 15esimo, Alessandro Santoni 16esimo.

LEAD (FEMMINILE) – Terza vittoria stagionale di Janja Garnbret, indiscusso fenomeno di questa specialità. La slovena ha battuto ancora l’austriaca Jessica Pilz (50+ contro 49+) come già successo in tutte le altre circostanze. La belga Anak Verhoeven completa il podio (39+). Laura Rogora è la migliore delle italiane al 21esimo posto, Claudia Ghisolfi 28esima.

SPEED (FEMMINILE) – Doppietta russa con Iuliia Kaplina e Mariia Krasavina (7.41 contro 7.65). La leader della classifica generale si deve accontentare del terzo posto posto: la francese Anouck Jaubert ha avuto la meglio sulla polacca Aleksandra Kalucka. Buon decimo posto di Elisabetta Dalla Brida che prosegue nella propria crescita.