Golf, British Open 2018: quanti soldi ha guadagnato Francesco Molinari? Il montepremi e l’assegno per l’azzurro, vittoria memorabile

Chicco Molinari è entrato nella storia dello sport italiano trionfando al British Open 2018, uno degli storici Slam di golf. Il piemontese ha compiuto una vera e propria impresa che rimarrà per sempre nella memoria di tutti gli appassionati e che riscrive tutte le logiche di questo sport entro i nostri confini.

Mai prima di oggi, infatti, un golfista italiano era riuscito a vincere una prova dello Slam. Il nome di Francesco Molinari sarà indelebile per sempre. Ma come tutti i professionisti, anche Chicco non gareggia esclusivamente per l’onore ma anche per monetizzare la sua classe e il suo immenso tasso tecnico. Quanti soldi ha guadagnato Chicco Molinari vincendo il British Open 2018?

Il montepremi è davvero molto succulento, degno del vincitore di un torneo di questo calibro. L’assegno riporta infatti l’astronomica cifra di 1,42 milioni di sterline cioè l’equivalente di 1,864 milioni di euro che coronano una stagione davvero indimenticabile per il nostro campione.

(Foto Pier Colombo)