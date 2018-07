Golf, British Open 2018: gli highlights della seconda giornata. Jordan Spieth rinato, bandierina beffarda per Webb Simpson!

Spettacolo e colpi d’autore nel secondo giro del British Open 2018, terzo Major stagionale in corso di svolgimento sul percorso par 71 del Carnoustie Golf Links. Gli statunitensi Kevin Kisner e Zach Johnson guidano la leaderboard con 6 colpi sotto il par, ma l’equilibrio regna sovrano nel torneo e dalle retrovie hanno preso quota l’inglese Tommy Fleetwood e lo statunitense Jordan Spieth, detentore del trofeo, entrambi in piena corsa per la vittoria. Francesco Molinari, invece, dopo un avvio incoraggiante ha perso undici posizioni, ma ha superato agevolmente il taglio e tenterà la rimonta negli ultimi due round. Di seguito, gli highlights del secondo giro del British Open 2018:

Tre birdie nelle prime quattro buche per Ricke Fowler! Strepitoso avvio per il fuoriclasse statunitense!

Dating back to Round 1, @RickieFowler has birdied 4 of his last 5 holes at #TheOpen pic.twitter.com/PuFd5A37Ar — PGA TOUR (@PGATOUR) 20 luglio 2018

Kevin Kisner dal paradiso al purgatorio. Resta in vetta ma il double bogey alla 18 gli impedisce di piazzare uno splendido allungo.

The Barry Burn comes into play again. Kevin Kisner makes double bogey on the 18th hole. He will enter Saturday at -6.#TheOpen

pic.twitter.com/SNprLkqRlz — PGA TOUR (@PGATOUR) 20 luglio 2018

Jordan Spieth resuscita dal baratro e prova a difendere il titolo! Splendido il suo back-to-back birdie!

Che beffa per Webb Simpson! Sfiora l’eagle alla buca 5, ma la pallina sbatte contro la bandierina ed esce fuori!

Il decimo birdie di un fantastico Tony Finau, campione di continuità!

🐦 @tonyfinaugolf‘s 10th birdie of the tournament gets him to -5. He is one shot back of the lead.#TheOpenpic.twitter.com/UMbHmYA8rm — PGA TOUR (@PGATOUR) 20 luglio 2018













Foto: Twitter PGA Tour