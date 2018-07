Gli sportivi italiani più pagati al mondo: la classifica degli stipendi, quanti soldi guadagnano? Gallinari in testa, Valentino Rossi c’è, Belinelli confermato e Pellè…

Danilo Gallinari è lo sportivo italiano più pagato al mondo. Sì, proprio l’uomo più discusso del momento dopo il botta e risposta con Meo Sacchetti in merito alla sua disponibilità a giocare con la Nazionale Italiana nelle qualificazioni ai Mondiali 2019 di basket. Il cestista svetta in cima alla classifica con i circa 21 milioni di euro che percepisce a stagione dai Los Angeles Clippers (è un triennale da 65 milioni di euro, spalmato in maniera abbastanza omogenea).

Distaccatissimo Graziano Pellè, 33enne calciatore che ha deciso di cambiare vita volando in Cina per vestire la casacca dello Shandong Luneng e intascare la bellezza di 14 milioni di euro a stagione. Al terzo posto Valentino Rossi che a 39 anni continua a regalare magie in sella alla sua Yamaha e si “accontenta” di 7,5 milioni: il Dottore non percepisce più le cifre esorbitanti di qualche stagione fa ma riesce sempre a difendersi egregiamente, senza dimenticarsi del potere del merchandising che ruota attorno a lui (e che non è stato considerato, stiamo parlando soltanto di stipendi).

Segue a ruota il calciatore Sebastian Giovinco (Daniele De Rossi è uscito di classifica dopo la riduzione di ingaggio), poi troviamo un altro cestista: Marco Belinelli ha firmato un biennale da 12 milioni di euro con i San Antonio Spurs, dunque il suo ingaggio è rimasto immutato rispetto a quello della passata stagione (era a Philadelphia). A completare la top ten tre calciatori: Gigi Donnarumma, Marco Verratti e Gigi Buffon (annunciati 4 milioni con il PSG). Di seguito la classifica dei 10 sportivi italiani più pagati al mondo:

Danilo Gallinari 21 milioni

Graziano Pellè 14 milioni

Valentino Rossi 7,5 milioni

Sebastian Giovinco 6,5 milioni

Marco Belinelli 6 milioni

Gianluigi Donnarumma 6 milioni

Marco Verratti 5,6 milioni

Leonardo Bonucci 5 milioni

Gigi Buffon 4 milioni













