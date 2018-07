Giro Rosa 2018: volata di classe nella seconda tappa. La spunta Kirsten Wild su Giorgia Bronzini

Seconda tappa e prima volata per il Giro Rosa 2018: in quel di Ovada a spuntarla in uno sprint davvero di altissima qualità è la pistard olandese Kirsten Wild (Wiggle High5). Quarta vittoria in stagione su strada per l’atleta orange che è riuscita a dominare la volata, battendo di mezza ruota l’attesa azzurra Giorgia Bronzini (Cylance) e la campionessa d’Europa Marianne Vos (Waowdeals). La Maglia Rosa resta al Team Sunweb, ma passa, per i piazzamenti, sulle spalle di Lucinda Brand.

Fuga a due nelle prime fasi di gara. All’attacco Sheyla Gutiérrez (Cylance) e Alice Maria Arzuffi (Bizkaia Durango-Euskadi Murias): le due hanno avuto un buon vantaggio, ma il plotone è riuscito a chiudere proprio nelle fasi finali di gara, quando è partito lo sprint. Wild è riuscita a spuntarla sulle ex campionesse del mondo Bronzini e Wild, mentre quarta ha chiuso Marta Bastianelli (Alé-Cippolini).













Foto: Twitter Kirsten Wild