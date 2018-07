Giro Rosa 2018: Jolien D’Horre vince in volata nella terza tappa. Leah Kirchmann nuova maglia rosa

Un altro arrivo in volata va in scena durante la terza tappa del Giro Rosa, come prevedibile alla fine dei 132km con partenza e arrivo a Corbetta, in una frazione completamente pianeggiante in terra lombarda. A tagliare il traguardo prima delle avversarie è la belga Jolien D’Horre (Mitchelton-Scott) davanti alla vincitrice della frazione precedente Kirsten Wild, chiude il podio Alexis Ryan. La canadese Leah Kirchmann del Team Sunweb è la nuova maglia rosa.

In fuga tre italiane: Sara Penton, Carmela Cipriani e Chiara Perini. Più tardi cerca di agganciarsi al terzetto di testa anche Jessica Parra, ma il suo tentativo dura poco e la ciclista del Team Servetto viene riassorbita dal gruppo principale. Il trio al comando viene tenuto sotto controllo per tutto il tragitto dal plotone degli inseguitori, con un distacco massimo di due minuti durante gli otto giri previsti passando per il comune milanese. Gruppo compatto a quattro chilometri dal traguardo, ma poco una caduta spezza in due tronconi la carovana, con una quarantina di atlete in lizza per lo sprint finale. Sulla linea dell’arrivo di Corbetta passa per prima l’ex-campionessa belga D’Horre che non permette a Wild di calare il bis, con quest’ultima che mantiene comunque la maglia ciclamino.













Foto: Valerio Origo