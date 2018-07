Giro Rosa 2018: Annemiek Van Vleuten imbattibile sullo Zoncolan, maglia rosa ipotecata

Continua il dominio di Annemiek Van Vleuten durante il Giro Rosa 2018. L’olandese della Mitchelton-Scott, attuale maglia rosa, conquista il successo nella frazione più impegnativa, da Tricesimo fino al Monte Zoncolan, per un totale di 104,5km (e oltre 1500m di dislivello), aumentando ulteriormente a 3’35” il vantaggio rispetto ad Ashleigh Moolman-Pasio (Sudafrica) in classifica generale.

In fuga tre atlete al termine di una lunga serie di scatti e controscatti: il gruppo, con la Mitchelton-Scott a dettare l’andatura, concede un vantaggio massimo di tre minuti a Olena Pavlukhina, Silvia Valsecchi e Sara Penton, le quali vengono raggiunte a circa 15km dal traguardo prima della scalata finale. Si affronta il “Mostro” a ranghi compatti, fino a che a -5,5km rimangono in una quindicina nel drappello delle migliori: in quel preciso istante la maglia rosa parte in progressione insieme alle Moolman. L’attacco decisivo dell’olandese avviene a 3km dalla fine, quando lascia sul posto la rivale in testa alla corsa per giungere sulla linea d’arrivo in solitaria davanti alla scalatrice della Cervelo-Bigla attardata di 40″. Tra le inseguitrici Amanda Spratt (a 2’54”) anticipa la spagnola Eider Merino (a 2’59”). Migliore italiana Erica Magnaldi, 12a a 5’43” davanti a Elisa Longo Borghini, in ritardo di 5’59” dalla vincitrice di tappa. Domani l’ultima tappa non dovrebbe cambiare i valori in tavola.

Ordine d’arrivo nona tappa:

Annemiek VAN VLEUTEN (Olanda – Mitchelton-Scott) 3h17’54” Ashleigh MOOLMAN-PASIO (Sudafrica – Cervelo-Bigla) +40″ Amanda SPRATT (Olanda – Mitchelton-Scott) +2’54” Eldor MERINO CORTAZAR (Spagna – Movistar) +2’59” Megan GUARNIER (Stati Uniti – Boels Dolmans) +4’00 Lucinda BRAND (Olanda – Sunweb) +4’06” Ane SANTESTEBAN GONZALEZ (Spagna – Alé Cipollini) +4’39” Cecilie Uttrup LUDWIG (Danimarca – Cervelo-Bigla) +4’52” Margarita GARCIA CANELLAS (Spagna – Movistar) +5’16” Katrine AALERUD (Norvegia – Team Virtu Cycling) +5’28”

Classifica generale:

Annemiek VAN VLEUTEN (Olanda – Mitchelton-Scott) 22h50’08” Ashleigh MOOLMAN-PASIO (Sudafrica – Cervelo-Bigla) +3’35” Amanda SPRATT (Olanda – Mitchelton-Scott) +5’53” Lucinda BRAND (Olanda – Sunweb) +7’05” Megan GUARNIER (Stati Uniti – Boels Dolmans) +8’43” Cecilie Uttrup LUDWIG (Danimarca – Cervelo-Bigla) +10’01” Katarzyna NIEWIADOMA (Polonia – Canyon) +10’13” Eldor MERINO CORTAZAR (Spagna – Movistar) +11’12” Elisa LONGO BORGHINI (Italia – Wiggle High5) +12’14” Ane SANTESTEBAN GONZALEZ (Spagna – Alé Cipollini) +12’35”













Foto: Valerio Origo