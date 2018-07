Giro Rosa 2018: cronometro a squadre al Team Sunweb, maglia rosa a Ellen van Dijk

Pronostico rispettato nella prima tappa del Giro Rosa 2018: la cronometro a squadre di 15,5 chilometri a Verbania se l’è aggiudicata la compagine campionessa del mondo in carica di specialità, il Team Sunweb. Lo squadrone olandese si è imposto con il tempo di 18’24”: la prima Maglia Rosa di questa edizione della corsa a tappe italiana è andata all’orange Ellen van Dijk.

Subito grandissimo equilibrio. Il team iridato in carica, sul percorso completamente pianeggiante in terra piemontese, alla velocità media di 50,543 km/h, ha battuto per un solo secondo la Mitchelton-SCOTT. Terza piazza invece per la Boels-Dolmans, con un ritardo di 12”. Nella top-5 anche Cervélo-Bigla Pro Cycling e Canyon SRAM Racing della prima delle azzurre in classifica generale, Elena Cecchini. Domani la prima tappa in linea: dovrebbe essere volata.













gianluca.bruno@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo