Giro di Vallonia 2018: tappa e maglia per il giovane belga Quinten Hermans

È il giovane belga Quinten Hermans ad aggiudicarsi la quarta tappa del Giro di Vallonia 2018: quella partita da Malmedy e giunta in quel di Herstal dopo 161.4 chilometri di corsa. Il corridore belga della Telenet Fidea Lions sta davvero vivendo un momento di forma eccezionale: imponendosi allo sprint, a sorpresa, va ad agguantare anche grazie agli abbuoni la maglia di leader della classifica generale.

Otto uomini in fuga nella prima fase di gara: Kenneth Vanbilsen della Cofidis, Simon Sellier della Direct Energie, Etienne Van Empel e Sjoerd Van Ginneken della Roompot, Dries De Bondt della Veranda’s Willem, Arnaud Courteille della Vital Concept, Alex Kirsch della Aqua Protect e Lars Van Der Haar della Telenet Fidea. Il gruppo non lascia spazio e reagisce, anche a causa del vento laterale. Ci provano in tanti sulle varie côtes, ma la velocità è altissima e non si riesce a guadagnare. A 6 chilometri dall’arrivo si muove James Knox della Quick-Step Floors, ripreso in prima persona dal leader della classifica generale Tim Wellens. Spazio anche a Odd Christian Eiking, vincitore di ieri, al quale però questa volta non riesce la sorpresa.

Si va verso lo sprint: Hermans riesce a sorprendere tutti, battendo Lorrenzo Manzin della Vital Concept e Romain Cardis della Direct Energie.













Foto: pranee mankit / Shutterstock.com