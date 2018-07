VIDEO Vincenzo Nibali dopo l’operazione: “L’intervento è andato bene. Ecco il materiale che mi hanno messo nella vertebra”

“L’operazione è andata bene. Domani credo potrò tornare a casa“. Con queste parole Vincenzo Nibali ha descritto, attraverso un video pubblicato sulla propria pagina social, l’intervento chirurgico a cui si è sottoposto, dopo la caduta ed il ritiro di una decina di giorni fa al Tour de France 2018. Questa mattina lo Squalo, infatti, è stato operato per ridurre la frattura della decima vertebra toracica, lesionata nell’ormai famoso incidente avvenuto sulle rampe dell’Alpe d’Huez.

Vincenzo ha mostrato anche il materiale usato per l’intervento eseguito dal neurochirurgo Prof. Giovanni Broggi, coadiuvato dal dottor Levi, presso clinica “La Madonnina” di Milano. Fortunatamente non ci sono state complicazioni e Nibali dovrebbe far ritorno presto a casa per prepararsi al meglio, avendo in testa l’obiettivo “Mondiale”.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: comunicato Rcs