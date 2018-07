Ciclismo, Europei 2018: i convocati dell’Italia. Elia Viviani la punta, c’è anche Sonny Colbrelli

Davide Cassani, Coordinatore delle squadre nazionali di ciclismo, ha diramato la lista dei convocati dell’Italia per gli Europei su strada in programma a Glasgow (Scozia) dal 2 al 12 agosto.

Trattandosi di un percorso nel complesso molto favorevole a velocisti resistenti (clicca qui per saperne di più), il ct romagnolo ha deciso di puntare tutto sul campione italiano in carica Elia Viviani, desideroso di agguantare quel titolo sfuggitogli di un soffio nel 2017, quando il veronese fu battuto allo sprint dal norvegese Alexander Kristoff, tra i favoriti anche in questa edizione.

L’Italia, inoltre, potrà contare anche su una seconda punta di grande valore come Sonny Colbrelli, uscito con una buona condizione dal Tour de France. Uomini come Davide Cimolai e Jacopo Guarnieri avranno il delicato compito di tirare la volata al capitano, mentre Matteo Trentin potrebbe rappresentare il jolly per un attacco nel finale.

La prova a cronometro vedrà al via Moreno Moser e Filippo Ganna. Quest’ultimo, dunque, sarà chiamato agli straordinari, perché nei giorni precedenti prenderà parte anche alle competizioni su pista (così come Elia Viviani).

Per quanto riguarda la prova in linea femminile, il percorso ben si adatta sia a Marta Bastianelli sia all’eterna Giorgia Bronzini. Elisa Longo Borghini e Marta Cavalli parteciperanno alla cronometro individuale.

I CONVOCATI DELL’ITALIA MASCHILE

PROVA A CRONOMETRO – 8 AGOSTO:

Filippo Ganna – Uae Team Emirates

Moreno Moser – Astana Pro Team

PROVA IN LINEA – 12 AGOSTO:

Davide Ballerini – Androni Giocattoli Sidermec

Marco Canola – Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini

Davide Cimolai – FDJ

Sonny Colbrelli – Bahrain-Merida

Jacopo Guarnieri – FDJ

Salvatore Puccio – Team Sky

Matteo Trentin – Mitchelton-Scott

Elia Viviani – Quick Step-Floors

I CONVOCATI DELL’ITALIA FEMMINILE

PROVA IN LINEA – 5 AGOSTO:

Bastianelli Marta Fiamme Azzurre/Alé Cipollini

Bronzini Giorgia Cylance Pro Cycling

Cavalli Marta Valcar Pbm

Cecchini Elena Fiamme Azzurre/Canyon Sram

Confalonieri Maria Giulia Fiamme Oro/Valcar Pbm

Longo Borghini Elisa Fiamme Oro/Wiggle High5

Paladin Soraya Alé Cipollini

Quagliotto Nadia Top Girls – Fassa Bortolo

PROVA A CRONOMETRO – 8 AGOSTO:

Cavalli Marta Valcar Pbm

Longo Borghini Elisa Fiamme Oro/Wiggle High5