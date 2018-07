Giochi del Mediterraneo 2018: tutti gli azzurri in gara domenica 1° luglio. Programma, orari e tv

Oggi domenica 1° luglio si chiudno i Giochi del Mediterraneo 2018, competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. In campo soltanto la Nazionale di volley che si gioca la medaglia d’oro contro la Spagna. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari in cui vedremo in gara gli azzurri oggi domenica 1° luglio ai Giochi del Mediterraneo 2018. L’evento sarà trasmesso in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

DOMENICA 1° LUGLIO:

12.30 VOLLEY – Finale per l’oro: Italia vs Spagna (maschile)

21.00 CERIMONIA DI CHIUSURA













(foto Federvolley)