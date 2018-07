Ginnastica, Europei 2018 – Tutti gli ordini di rotazione e le suddivisioni: quando si scende in pedana. Italia, inizio alla trave

Dal 2 al 5 agosto si disputeranno gli Europei 2018 di ginnastica artistica femminile a Glasgow (Gran Bretagna): l’SSE Hydro, impianto in cui si sono svolti anche i Mondiali 2015, sarà teatro della massima rassegna continentale che quest’anno si consuma all’interno della cornice dei multisportivi European Championships.

Come sempre il sorteggio degli ordini di rotazione e la definizione delle suddivisioni è un momento fondamentale e definisce in parte lo svolgimento dell’intera competizione. L’Italia sfrutta al meglio lo status di finalista della passata edizione (nel 2016 entrammo tra le migliori otto per una manciata di decimi) e dunque è stata inserita nella quarta suddivisione, l’ultima del turno di qualificazione. Le azzurre incominceranno alla trave, girando insieme alla Russia che difende il titolo. Contemporaneamente Gran Bretagna e Svizzera al corpo libero, Ungheria e Francia alle parallele asimmetriche, Romania e Germania al volteggio.

Un inizio ostico per le ragazze del DT Enrico Casella, sull’attrezzo più insidioso e temibile dove la caduta è dietro l’angolo. Poteva andare meglio considerando che si gareggia col format 5-3-3 e che dunque non si effettuano scarti. Nelle altre suddivisioni c’è poco da segnalare, eccezion fatta per Olanda e Belgio (rispettivamente con Sanne Wevers e Nina Derwael) nella terza. Tutto si consumerà in un paio d’ore in prima serata, tra le ore 20.00 e le 21.50 di giovedì 2 agosto: le migliori otto squadre si qualificano alla Finale di sabato 4 agosto. Le juniores saranno invece impegnate venerdì 3 agosto, Italia in seconda suddivisione incominciando dalle parallele (alle ore 14.15) in una gara che assegnerà anche le medaglie del team event e del concorso generale individuale.

Di seguito tutti gli ordini di rotazione e le suddivisioni, il calendario completo e il programma dettagliato con tutti gli orari delle qualifiche degli Europei 2018 di ginnastica artistica femminile. L’evento sarà trasmesso in diretta tv sui canali Rai (RaiSport e Rai Due) ed Eurosport, in diretta streaming su Rai Play ed Eurosport Player, in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

PRIMA SUDDIVISIONE (ore 11.00-12.50):

Volteggio: Danimarca, Repubblica Ceca

Parallele asimmetriche: Gruppo Misto 2 (2 Svezia, 1 Lussemburgo, 2 Cipro, 1 Croazia)

Trave: Gruppo Misto 1 (2 Bulgaria, 1 Irlanda, 1 Georgia, 1 Lituania)

Corpo libero: Slovenia

SECONDA SUDDIVISIONE (ore 14.15-16.05):

Volteggio: Polonia, Lettonia

Parallele asimmetriche: Finlandia, Islanda

Trave: Slovenia, Turchia

Corpo libero: Ucraina, Austria

TERZA SUDDIVISIONE (ore 17.00-18.50):

Volteggio: Norvegia, Spagna

Parallele asimmetriche: Azerbaijan, Portogallo

Trave: Israele, Belgio

Corpo libero: Paesi Bassi, Grecia

QUARTA SUDDIVISIONE (ore 20.00-21.50):

Volteggio: Romania, Germania

Parallele asimmetriche: Ungheria, Francia

Trave: Italia, Russia

Corpo libero: Svizzera, Gran Bretagna

CLICCA QUI PER L’ORDINE DI ROTAZIONE DELLA JUNIORES FEMMINILE