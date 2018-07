Ginnastica, Europei 2018 – Quando gareggia l’Italia? Date, programma, orari e tv: come seguire le azzurre

L’Italia proverà a essere grande protagonista agli Europei 2018 di ginnastica artistica femminile, in programma dal 2 al 5 agosto a Glasgow (Gran Bretagna). La nostra Nazionale proverà a ben figurare nella rassegna continentale, in programma all’SSE Hydro dove tre anni fa strappammo il pass per le Olimpiadi di Rio 2016 attraverso i Mondiali.

Ci presenteremo con un gruppo giovane tra le seniores ma con la speranza di lottare per qualcosa di importante mentre le juniores puntano senza mezzi termini a un bottino sostanzioso di medaglie. Il regolamento di gara è stato rivoluzionato e il format ha subito delle modifiche sostanziali rispetto a come eravamo abituati: qualifiche e finale a squadre della grande con il 5-3-3 dunque senza possibilità di scarto, le qualifiche delle under 16 valgono anche coma gara per assegnare le medaglie della prova a squadre e del concorso generale individuale.

L’Italia scenderà in pedana giovedì 2 agosto con le seniores, impegnate nell’ultima suddivisione del turno di qualificazione: le azzurre incominceranno alla trave, l’appuntamento è per le ore 20.00, ci aspetta una prima serata appassionante e avvincente al termine della quale scopriremo tutte le qualificate alle varie Finali. Venerdì 3 agosto, invece, toccherà alle Fate: seconda suddivisione per Giorgia Villa e compagne, alle ore 14.15 si incomincia a girare dalle parallele asimmetriche ma poi dovremo aspettare le 21.00 per sapere il risultato finale e se saremo sul podio.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari in cui l’Italia gareggerà agli Europei 2018 di ginnastica artistica femminile. L’evento sarà trasmesso in diretta tv sui canali Rai (Rai Due e RaiSport) ed Eurosport, in diretta streaming su Rai Play ed Eurosport Player, in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

GIOVEDÌ 2 AGOSTO:

20.00-21.50 Turno di qualificazione (femminile, seniores) – Quarta suddivisione (con ITALIA)

VENERDÌ 3 AGOSTO:

14.15-16.30 Turno di qualificazione (femminile, juniores) – Seconda suddivisione (con ITALIA), valido per le medaglie a squadre e all-around

SABATO 4 AGOSTO:

14.00-16.50 EVENTUALE: Concorso a squadre (femminile, seniores) – Finale

DOMENICA 5 AGOSTO:

EVENTUALI FINALI DI SPECIALITA’:

11.00-11.30 Finali di Specialità (femminile, juniores) – Volteggio

11.30-12.00 Finali di Specialità (femminile, juniores) – Parallele asimmetriche

12.30-13.00 Finali di Specialità (femminile, juniores) – Trave

13.00-13.30 Finali di Specialità (femminile, juniores) – Corpo libero

15.30-16.00 Finali di Specialità (femminile, seniores) – Volteggio

16.00-16.30 Finali di Specialità (femminile, seniores) – Parallele asimmetriche

17.00-17.30 Finali di Specialità (femminile, seniores) – Trave

17.30-18.00 Finali di Specialità (femminile, seniores) – Corpo libero