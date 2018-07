Ginnastica, Europei 2018: che sfilza di assenze! Mustafina non ritorna, infortuni Komova e Steingruber. Iordache e Ferrari out

Saranno diverse le atlete di spicco assenti agli Europei 2018 di ginnastica artistica che si disputeranno a Glasgow (Gran Bretagna) dal 2 al 5 agosto. Gli infortuni e varie vicissitudini hanno infatti impedito ad alcune stelle di prendere parte alla rassegna continentale che quest’anno ha cambiato collocazione nel calendario rispetto al tradizionale appuntamento primaverile.

Tutti si aspettavano Aliya Mustafina, chiamata al grande rientro dopo la gravidanza ma la Zarina ha alzato bandiera bianca. La due volte Campionessa Olimpica alle parallele non è riuscita a tornare ai massimi livelli e a strappare la convocazione: il fascino del ritorno di una delle atlete simbolo degli ultimi dieci anni è stato rimandato, ora si punterà direttamente ai Mondiali magari per una sfida affascinante con Simone Biles che invece sabato rientrerà sabato agli US Classic. La Russia dovrà fare a meno anche di Viktoria Komova i cui problemi fisici sono ormai una costante: questa volta a fermarla è una bronchite congiunta a un problema a un dito, i Rodionenko non sono riusciti a portarla all’SSE Hydro.

Non potremo ammirare nemmeno Giulia Steingruber, già Campionessa d’Europa all-around e più volte vincitrice di medaglie di specialità (tra cui anche il bronzo al volteggio alle ultime Olimpiadi). La svizzera si è infortunata al ginocchio a inizio luglio durante un riscaldamento e si è dovuta sottoporre immediatamente a un’operazione: tanta sfortuna per la bionda di San Gallo nelle ultime stagioni. Ellie Downie, invece, si è dovuta tirare indietro a causa degli ennesimi fastidi alla caviglia che le avevano impedito di partecipare anche ai Mondiali di Montreal: la Campionessa d’Europa in carica nel concorso generale deve passare il testimone e la Gran Bretagna perde un elemento importantissimo.

Scontate le assenze di Larisa Iordache e Vanessa Ferrari che si sono infortunate durante l’ultima rassegna iridata, entrambe al tendine d’Achille. La rumena proverà a rientrare per ottobre (ma sarà molto difficile), l’azzurra è tornata ad allenarsi un paio di settimane fa e punterà tutto su Tokyo 2020. Out anche la britannica Claudia Fragapane, la tedesca Ellie Seitz, l’italiana Martina Maggio (infortunio al ginocchio), la russa Maria Kharenkova.