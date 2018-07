Ginnastica, Europei 2018: l’Italia vuole dominare tra le juniores, le azzurrine ai raggi X. Villa, Iorio, gemelle d’Amato: si punta al bottino grosso

L’Italia si presenta come la Nazione faro tra le juniores agli Europei 2018 di ginnastica artistica femminile, in programma a Glasgow (Gran Bretagna) dal 2 al 5 agosto. Le azzurrine sono infatti le grandi favorite per fare incetta di medaglie, la classe 2003 è chiamata all’ultima grande ribalta tra le under 16 per poi proiettarsi verso il grande salto di categoria a cui sono chiamate il prossimo anno. Le allieve di Enrico Casella vogliono dominare la scena all’SSE Hydro e sono chiamate a esibire delle prestazioni di lusso, in linea con quelle che stanno confezionando da due stagioni a questa parte anche in ambito internazionale. Ora è arrivato l’ultimo esame di maturità tra le giovani e si vuole lasciare in bellezza.

Inutile nasconderci dietro un dito: l’Italia parte per vincere l’oro nella prova a squadre ma servirà una prestazione importante nell’annunciata sfida con Russia e Francia. Un testa a testa scoppiettante che avrà luogo venerdì 3 luglio durante le qualificazioni: sarà proprio il turno eliminatorio ad assegnare le medaglie nel team event e anche nel concorso generale individuale, altra gara in cui puntiamo al gradino più alto del podio con i nostri alfieri (soprattutto Villa, Iorio e Asia d’Amato). E poi domenica le Finali di Specialità, si spera per chiudere in bellezza. Conosciamo meglio le azzurrine analizzandole ai raggi X.

Giorgia Villa è la Campionessa d’Italia Assoluta, poche settimane fa si è imposta a Riccione con grande autorevolezza ed è assolutamente completa sui quattro attrezzi proprio come le altre compagne. La bergamasca si distingue soprattutto al volteggio (doppio avvitamento) e alle parallele asimmetriche ma nell’ultimo periodo è cresciuta moltissimo anche al corpo libero dove è in grado di confezionare un esercizio molto espressivo condito da ottime difficoltà. Elisa Iorio conquistò invece il tricolore all-around l’anno scorso e quest’anno è stata battuta dalla coetanea: l’emiliana della Vis Academy eccelle particolarmente sugli staggi, è molto costante in gara e settimana scorsa ha vinto l’incontro di Pieve di Soligo superando proprio la Villa.

Ci sono poi le gemelle Asia e Alice d’Amato, genovesi in forza alla Brixia Brescia proprio come Giorgia. Siamo di fronte a due autentici talenti anche se nell’ultimo anno hanno avuto qualche problema fisico di troppo che le ha un po’ frenate. I loro doppi avvitamenti al volteggio sono strabilianti, Alice si scatena tanto alle parallele, ultimamente stanno crescendo anche al corpo libero. L’Italia può contare su un quartetto vertiginoso e completo con pochi punti deboli, eccezion fatta per una trave che deve ancora essere registrata ai massimi livelli.

La formazione sarà completata da Alessia Federici, classe 2004 davvero molto brava e sempre sul pezzo: la milanese della Pro Patria 1883 si è già fatta apprezzare al Trofeo di Jesolo e a Combs La Ville, non ha timori referenziali e piace soprattutto al corpo libero dove riesce a mettere in mostra grande espressività.