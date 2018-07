Ginnastica, Europei 2018: la sfortuna perseguita Martina Maggio, nuovo infortunio. Addio Glasgow, domani il collegiale dell’Italia

La sfortuna perseguita Martina Maggio che si è nuovamente infortunata al ginocchio, per la seconda volta nel giro di undici mesi. L’anno scorso un crac durante un allenamento al corpo libero in fase di preparazione ai Mondiali, questa volta un nuovo stop alla vigilia del collegiale e della possibile convocazione per gli Europei di Glasgow. La brianzola si dovrà fermare ancora una volta, dovrà stringere ancora i denti e cercare un nuovo rientro puntando tutto sulla sua caparbietà e sul suo amore per la ginnastica artistica.

Un vero peccato perché la quasi 17enne (spegnerà le candeline tra due giorni) era ritornata alla grande dopo i problemi fisici dell’anno scorso, aveva vinto il titolo italiano alla trave e aveva ben figurato agli Assoluti dopo aver indossato il body azzurro ai Giochi del Mediterraneo (ma senza scendere in pedana). Domani inizierà il collegiale al PalAlgeco di Brescia per cui sono state convocate Lara Mori, Sofia Busato, Martina Basile, Giada Grisetti, Caterina Cereghetti, Francesca Noemi Linari, Sara Ricciardi: ci sono soltanto cinque body per la rassegna continentale.