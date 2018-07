Ginnastica, Campionati Italiani 2018: oggi le Finali di Specialità. Chi vincerà i tricolori? Tutte le favorite e le outsider

Oggi pomeriggio (dalle ore 16.00) si disputeranno le Finali di Specialità dei Campionati Italiani Assoluti 2018 di ginnastica artistica. Alla Play Hall di Riccione si assegneranno i titoli sui vari attrezzi, vediamo nel dettaglio chi sono le favorite e come potrebbero svilupparsi le gare

VOLTEGGIO:

Sofia Busato è la super favorita della vigilia. La comasca, tornata a eseguire i due salti dopo più di un anno dall’infortunio di Cluj-Napoca, ha subito fatto capire il suo valore e nessuna sembra poterla contrastare. La conquista del tricolore, grazie anche a un eccellente doppio avvitamento, rappresenterebbe un ottimo trampolino di lancio per futuro. Finale con soltanto quattro atlete, per gli altri gradini del podio sarà lotta aperta tra Camilla Campagnaro, Irene Lanza e Sara Ricciardi.

PARALLELE ASIMMETRICHE:

Tutti si aspettano una sfida tra le micidiale classe 2003: Elisa Iorio leggermente favorita sul suo attrezzo di punta nei confronti di Giorgia Villa e Alice D’Amato. I loro D Score sono praticamente sullo stesso piano (tra 5.8 e 5.9), le loro esecuzioni sono di assoluto spessore e può uscirne una bella battaglia. L’emiliana è risultata la migliore in qualifica (14.200) con 0.25 di vantaggio sulle due lombarde, pronte a contrastarla. In caso di errori delle grandi favorite, Giada Grisetti proverà ad approfittarne a patto che non cada per la quarta consecutiva nel giro di una settimana. Parterre completato da Alessia Federici, Martina Maggio, Sara Ricciardi e Clara Colombo che non sembrano però avere grosse chance di podio.

TRAVE:

Gara come sempre incertissima e imprevedibile per le caratteristiche insite dell’attrezzo. Difficile individuare la grande favorita della vigilia. Giada Grisetti ha ottenuto il miglior punteggio in qualifica (13.350) e settimana scorsa si è messa al collo l’argento ai Giochi del Mediterraneo: oggi il Cigno di Bellinzona proverà a riconfermarsi su quei livelli ma attenzione a Martina Maggio e Martina Basile che sembravano avere il piglio giusto per piazzare il colpaccio. Difficile che sui 10cm arrivi una magia da parte delle Fate: Giorgia Villa, Elisa Iorio e Francesca Noemi Linari si sono qualificate con gli ultimi tre punteggi. In lizza anche Alessia Federici e Sara Ricciardi.

CORPO LIBERO:

Giorgia Villa ha incantato in qualifica confezionando un esercizio eccezionale sotto il profilo tecnico e acrobatico. La Campionessa d’Italia all-around proverà a ripetersi per mettersi al collo la medaglia d’oro ma nell’aria c’è un duello con Lara Mori, finalista agli Europei e ai Mondiali nonché fresca del titolo al Mare Nostrum. Testa a testa tra la giovane e la veterana, alle loro spalle si dovrebbe lottare per il loro posto con Sara Ricciardi e Francesca Noemi Linari in pole position senza però sottovalutare Martina Basile ed Elisa Iorio che può fare meglio rispetto alla qualifica. In finale anche Giulia Cotroneo e Martina Maggio a cui però mancano attualmente le diagonali.