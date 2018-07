Ginnastica, Campionati Italiani 2018: Giorgia Villa ed Elisa Iorio, sfida per l’all-around! Meneghini ci prova, assenti Ferlito e Rizzelli. Mori a metà

La Play Hall di Riccione, nota località balneare in provincia di Rimini, è pronta a ospitare i Campionati Italiani Assoluti 2018 di ginnastica artistica che si disputeranno nel weekend del 7-8 luglio. La gara più importante del panorama nazionale si preannuncia particolarmente avvincente e appassionante, molto importante in vista degli Europei che si svolgeranno a Glasgow a inizio agosto. Rispetto alla starting list diffusa qualche settimana fa, ci sono diverse novità: spiccano soprattutto le assenze di Carlotta Ferlito, Martina Rizzelli e Asia D’Amato. La siciliana si era ben espressa nelle ultime uscite ma non sarà presente all’evento proprio come la comasca, di cui era annunciato il rientro dopo la lunga assenza per infortunio e che invece è stata costretta a rinviare il suo ritorno in pedana. La giovane classe 2003 era tra le grandi favorite della vigilia ma purtroppo non la vedremo all’opera.

Altra grande novità è la rinuncia di Lara Mori a disputare l’all-around: la toscana, reduce dai trionfi ai Giochi del Mediterraneo, ha preferito evitare volteggio e parallele asimmetriche in vista dei prossimi appuntamenti e dunque sarà impegnata soltanto a trave e corpo libero. La lotta per il concorso generale sarà davvero molto aperta: Elisa Iorio è chiamata a difendere il tricolore conquistato lo scorso anno ma la classe 2003 se la dovrà vedere con Giorgia Villa, sua coetanea e altro piccolo fenomeno del futuro della nostra Polvere di Magnesio. Le due 15enni, all’ultima stagione da juniores, battaglieranno su tutti gli attrezzi come già successo in Serie A ma non dovranno sottovalutare la veterana Elisa Meneghini che è pronta a fare saltare il banco anche se partirà indietro nelle gerarchie della vigilia: il doppio avvitamento al volteggio e i super D Score alle parallele sono due assi importanti nelle maniche delle più giovani.

Sul giro completo attenzione anche a Giada Grisetti, Martina Maggio, Francesca Noemi Linari e Caterina Cereghetti tutte di rientro da Tarragona: sono tutte in lotta per un body azzurro per la prossima rassegna continentale. La gara femminile inizierà alle ore 10.30 di sabato 7 luglio (programma insolito), l’all-around sarà valido anche per le Finali di Specialità di domenica pomeriggio.