Francia-Croazia, Mondiali 2018: sfuma il sogno di Rocchi. La finale sarà diretta dall’argentino Pitana

Sarà l’argentino Nestor Pitana a dirigere la finale dei Mondiali 2018 tra Francia e Croazia. Niente da fare per Gianluca Rocchi. Il fiorentino era uno degli arbitri che si erano meglio comportati nel corso della rassegna iridata ed era in piena corsa per l’assegnazione, per una storica seconda volta consecutiva (quarta in assoluto) per un fischietto italiano, dopo che nel 2014 era stato Nicola Rizzoli a dirigere l’epilogo del torneo brasiliano.

Pitana, 43 anni compiuti da poco, è un ex attore, ora insegnante di educazione fisica. In questo Mondiale ha avuto l’onore di dirigere la partita d’apertura, tra Russia e Arabia Saudita, oltre al quarto di finale tra Uruguay e Francia. Quella russa è la seconda Coppa del Mondo, dopo quella in Brasile, quando diresse tre partite della fase a gironi per poi arbitrare il quarto tra Francia e Germania prima di essere spedito a casa vittima del taglio. Pitana sarà coadiuvato dai guardalinee Hernan Maidana e Juan Belatti, mentre il quarto ufficiale sarà l’olandese Bjorn Kuipers.

La finale per il terzo posto di sabato tra Belgio e Inghilterra sarà invece diretta dall’iraniano Alireza Faghani, con gli assistenti Reza Sokhandan e Moha Mansouri e il senegalese Malang Diedhiou come quarto uomo. Oltre a Rocchi e ai due arbitri scelti per le ultime due partite, era rimasto in corsa anche il brasiliano Sandro Ricci.













Foto: CP DC Press / Shutterstock.com