Francia-Croazia, Finale Coppa Davis 2018: data, programma, orari e tv

Nello stesso anno in cui le nazionali di calcio si sono contese la Coppa del Mondo, Francia e Croazia si giocheranno anche la finale di Coppa Davis. In semifinale i transalpini infatti hanno superato per 3-2 la Spagna, chiudendo però la contesa già dopo il doppio del sabato, mentre i croati hanno battuto gli Stati Uniti con identico punteggio, ma con il pass per la finale che è arrivato al termine del quinto set del quinto incontro.

La finale si giocherà in Francia, con i transalpini che sceglieranno sede e, soprattutto, superficie della contesa, nel fine settimana tra il 23 ed il 25 novembre. Anche per l’ultimo atto, come per il resto della manifestazione, la diretta tv sarà affidata a SuperTennis, mentre la diretta streaming sarà visibile su supertennis.tv e sulla pagina Facebook SuperTennis TV.

Di seguito il programma completo della finale di Coppa Davis 2018:

Finale di Coppa Davis

23-25 novembre 2018

Francia-Croazia (sede e superficie da stabilire)

Venerdì 23 novembre

orario da stabilire

Primo singolare

a seguire

Secondo singolare

Sabato 24 novembre

orario da stabilire

Doppio

Domenica 25 novembre

orario da stabilire

Primo singolare (sfida tra i numeri 1)

a seguire

Secondo singolare (sfida tra i numeri 2)

diretta tv su SuperTennis

diretta streaming su supertennis.tv e sulla pagina Facebook SuperTennis TV













Foto: Profilo Twitter Davis Cup

