Francia-Croazia, Finale Mondiali 2018: le probabili formazioni. Mbappè e Griezmann sfidano Modric e Mandzukic

Ad un passo dalla leggenda. Francia e Croazia scenderanno in campo con i loro uomini migliori in occasione della finale dei Mondiali 2018 di calcio in Russia. Novanta minuti, o forse più, per scrivere una pagina di storia sportiva della propria Nazione e tornare a casa osannati da un Paese intero, pronto ad accogliere in festa i propri eroi. Allo stadio Luzhniki di Mosca va in scena oggi, domenica 15 luglio, la partita più attesa dell’anno e a contendersi l’ambita coppa sono due squadre che 20 anni fa si scontrarono in un’epica semifinale, decisa da un’incredibile doppietta di Lilian Thuram, che consentì ai transalpini di porre rimedio allo svantaggio iniziale firmato da Davor Suker.

Il ct croato Dalic ha intenzione di vendicare quella sconfitta e di entrare di diritto nella leggenda. La Croazia scenderà in campo col 4-2-3-1 con Subasic tra i pali, Lovren e Vida al centro della difesa, Vrsaljko e Strinic sulle corsie esterne. Rakitic e Brozovic comporranno la linea mediana e copriranno le spalle a Modric, regista avanzato con il compito di ispirare, insieme alle due ali Perisic e Rebic, l’unica punta Mandzukic. Il ct francese Deschamps, dal canto suo, è pronto a schierare un assetto speculare con Varane e Umtiti davanti a Lloris e con Pavard e Hernandez sulle fasce. Pogba e Kantè saranno i due centrali di centrocampo, mentre Mbappè, Griezmann e Matuidi agiranno da trequartisti a supporto della punta centrale Giroud.

Di seguito, le probabili formazioni della finale dei Mondiali 2018:

FRANCIA (4-2-3-1): Lloris; Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez; Pogba, Kanté; Mbappé, Griezmann, Matuidi; Giroud. All.: Deschamps.

CROAZIA (4-2-3-1): Subasic; Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic; Rakitic, Brozovic; Rebic, Modric, Perisic; Mandzukic. All.: Dalic.













