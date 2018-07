Francia-Belgio, semifinale Mondiali 2018: quando si gioca? Data, programma, orario e tv

Francia-Belgio sarà la prima semifinale dei Mondiali 2018 di calcio, in programma martedì 10 luglio. Si tratta di una sfida inattesa, arrivata per merito dell’impresa dei Red Devils che sono riusciti a eliminare il favorito Brasile. I transalpini partiranno con i favori del pronostico ma ora i ragazzi di Martinez non hanno più nulla da perdere e proveranno a proseguire il proprio sogno: ci si aspetta una partita pirotecnica e molto accesa, aperta a ogni risultato tra due formazioni votate all’attacco e in grado di regalare emozioni in fase offensiva.

Da una parte il fenomeno Pogba, il giovanissimo Mbappé che vuole continuare a segnare, il concreto Griezmann. Dall’altra il fantasioso Hazard, il lanciatissimo Lukaku,il portierone Courtois e tante altre stelle. Ne vedremo davvero delle belle in un match che sicuramente regalerà grandissime emozioni e che vale un posto nella Finale di Mosca.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Francia-Belgio, semifinale dei Mondiali 2018 di calcio. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Canale 5, in diretta streaming sul sito di Mediaset e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

MARTEDI’ 10 LUGLIO:

20.00 Francia vs Belgio

FRANCIA-BELGIO: DOVE E COME VEDERE LA SEMIFINALE IN DIRETTA TV E STREAMING

Francia-Belgio sarà trasmessa in diretta tv, gratis e in chiaro, su Canale 5.

L’incontro sarà visibile anche in diretta tv su Mediaset Extra (canale 34 del ddt) con il commento della Gialappa’s Band.

Prevista la diretta streaming sul sito di Mediaset.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: AGIF Shutterstock.com