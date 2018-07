Francia-Belgio, Semifinale Mondiali 2018: orario d’inizio e probabili formazioni. Su che canale vederla in tv

Scattano le semifinali dei Mondiali di calcio: questa sera la prima delle due sfide che designeranno le due contendenti di domenica 15 luglio vedrà in campo Francia e Belgio. I transalpini hanno battuto nei quarti per 2-0 l’Uruguay, mentre i belgi hanno fatto l’impresa eliminando per 2-1 il Brasile. La partita si giocherà a San Pietroburgo oggi, martedì 10 luglio, alle ore 20.00.

La sfida sarà trasmessa in diretta tv su Canale 5, mentre in streaming sarà visibile su Premium Play. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale integrale della sfida con pagelle live. Di seguito il programma completo del match.

Martedì 10 luglio ore 20.00 – San Pietroburgo

Francia-Belgio

diretta tv su Canale 5

diretta streaming su Premium Play

diretta live testuale integrale con pagelle live su OA Sport

Di seguito le probabili formazioni della sfida:

Francia: Lloris; Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez; Pogba, Kanté; Mbappé, Griezmann, Matuidi; Giroud. CT: Deschamps.

Belgio: Courtois; Alderweireld, Kompany, Vertonghen; Carrasco, Fellaini, Witsel, Chadli; De Bruyne, E. Hazard; Lukaku. CT: Martinez.













Foto: Influential Photography Shutterstock.com

