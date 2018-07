Francia-Belgio, Semifinale Mondiali 2018: orario d’inizio e dove vederla in tv. Il programma completo

Galletti e Diavoli Rossi si giocano la finale. Ci sono tutti gli ingredienti per un match spettacolare stasera, martedì 10 luglio, nella prima semifinale dei Mondiali 2018 in Russia. Francia e Belgio si sfidano nello stadio San Pietroburgo per un posto nella finalissima che consegnerà i vincitori alla leggenda del calcio.

I transalpini, guidati dal ct Deschamps, dopo un avvio soft con le vittorie di misura contro Australia e Perù e il pareggio con la Danimarca, hanno messo il turbo schiantando l’Argentina e l’Uruguay e ponendo le basi verso un’impresa. La classe di Mbappé, Pogba e Griezmann va di pari passo con la solidità di Kantè, Varane e Umtiti, con la leadership di Lloris e con le scorribande di Pavard e Hernandez. Un’autentica corazzata che proverà in tutti i modi a proiettarsi verso un sogno che rinverdirebbe i fasti dei Mondiali ’98 allo stade dei France.

Il Belgio, dal canto suo, ha già eguagliato il miglior risultato della sua storia, ma è consapevole di disporre di classe e talento in abbondanza per spingersi ancora oltre, grazie alla qualità sopraffina di De Bruyne e Hazard, al senso del gol di Lukaku e alle parate di Courtois, ingredienti essenziali per vincere tutte e 5 le partite disputate finora, tra cui il match strabiliante col Brasile, sconfitto ai quarti per 2-1 con un’autentica impresa.

Il calcio d’inizio del match è previsto per le ore 20.00. Sarà possibile guardare la partita in tv in chiaro su Canale 5 oppure in diretta streaming sul portale web di Mediaset. Potrete seguire la sfida minuto per minuto anche attraverso la diretta live testuale su OA Sport.

PROGRAMMA E ORARIO

Martedì 11 luglio – Semifinali Mondiali 2018

Stadio San Pietroburgo, ore 20.00: Francia-Belgio (diretta tv su Canale 5)













